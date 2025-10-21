TSK'nın görev süresi 2 yıl daha uzatılacak! Lübnan tezkeresi Meclis'ten geçti

Lübnan’da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZASIYLA MECLİS'E SUNULDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan tezkerede Türk Silahlı Kuvvetlerinin Lübnan’da bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) katkısının iki yıl daha uzatılması iletildi.

Türkiye’nin 2006’dan bu yana UNIFIL’e yaptığı katkının “barışın korunmasına ve Türkiye’nin görünürlüğünün artmasına hizmet ettiği” savunuldu. Erdoğan imzalı metinde, “Lübnan ile ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik koşulları göz önünde bulundurularak UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.