TGRT Haber
14°
MKE-408 ve KNT-859 Mehmetçik'in gücüne güç katacak! TSK'nın keskin gözlerine iki yeni silahı

MKE tarafından üretilen MKE-408 Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı silahı olarak ortaya çıkarken yarı otomatik keskin nişancı silahı KNT-859 göz kamaştırdı. İşte ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen KNT-859 ve MKE-408 keskin nişancı tüfeklerinin özellikleri...

'de yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen silahları üretimi son hızıyla devam ediyor. Makine ve Kimya Endüstrisi () tarafından geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı tüfeği MKE-408 ile yarı otomatik keskin nişancı tüfeği KNT-859'u ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından görüntüledi.

MKE Fabrikası AR-GE Müdürü Cengizhan Türk, KNT-859 keskin nişancı tüfeğinin 8.59 milimetre kalibreye sahip yarı otomatik sistemle çalışan Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği olduğunu söyledi.

KNT-859 KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

İşte KNT-859 keskin nişancı tüfeğinin özellikleri:

  • 1500 metre etkili menzile sahip
  • Kısa çarpmalı gaz piston sistemiyle döner başlık kilitlemeli mekanizmaya sahiptir.
  • Namlu boyu 27inç olup, dağılımı en fazla 1 MOA'dır
  • 7.2 kilogram ağırlığında olan silah, 10 fişek kapasiteli şarjöre sahip
  • Silahta bastırıcı kullanımında imkan veren gaz ayar sistemi mevcut
  • Kullanıcılara daha hassas atış imkanı veren çok fonksiyonlu çatal ayak sistemi, ayarlanabilir tetik sistemi, ayarlanabilir yanaklık ve dipçik tabanı sistemi ve bununla birlikte teleskopik olarak ayarlanabilen dipçik sistemine sahip
MKE-408 ve KNT-859 Mehmetçik'in gücüne güç katacak! TSK'nın keskin gözlerine iki yeni silahı

TÜRKİYE'NİN EN UZUN MENZİLLİ KESKİN NİŞANCI SİLAHI MKE-408

Türkiye'nin en uzun menziline sahip olan MKE-12 keskin nişancı silahından bahseden kıdemli tasarım mühendisi olarak görev yapan Mehmet Sertaç Karagöz, "Makine Kimya Endüstrisi silah sektöründe çok gelişmiş bir durumda. Bu daha önceki Bora-12 olsun, KN-12 olsun veyahut da KNT gibi keskin nişancı tüfeklerinden elde etmiş olduğumuz tecrübeleri de katarak şu anda Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı tüfeğini geliştirdik, MKE-408. 408 olmasının adı kalibresinden geliyor. Nokta 408 dediğimiz bir kalibre mühimmat kullanır. Bir diğer adıyla 10.36 milimetre mühimmat kullanır ve bu mühimmatla beraber silahımızın da tasarımının etkisiyle 2 bin 200 metreye kadar nokta atış yapabilen bir keskin nişancı tüfeğidir" diye konuştu.

MKE-408 ve KNT-859 Mehmetçik'in gücüne güç katacak! TSK'nın keskin gözlerine iki yeni silahı

ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÇOK HAFİF

MKE-408'i benzer tüfeklerden ayıran özelliklerinden bahseden Karagöz, "MKE-408'in başlıca dünyadaki muadillerinden en öne çıkaran özelliklerinden bir tanesi ağırlığı. Yaklaşık 9,5 kilogram boş ağırlığa sahip bir keskin nişancı tüfeğidir. Bu kalibrede ve bu menzile göre bu ağırlık oldukça iyi bir değer sunmaktadır bizlere. Diğer özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse, tasarımda özellikle alev gizliyen bölgesinde namlu freni dediğimiz tasarım çalışmalarımızla, geri tepmeyi oldukça azaltmış durumdayız ve bu sayede de keskin nişancılıkta hedeften gözümüzü kaçırmadan ya da silahın herhangi bir tepmesinden rahatsız olmadan kullanıcı rahatlıkla atışlarını yapabilmektedir. MKE- 408 silahımız yüzde 100 makine kimya endüstrisi silah fabrikası tarafından tasarlanmış olup aynı zamanda yine yüzde 100 kendi fabrika imkanlarımız bünyesinde üretilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

MKE-408 ve KNT-859 Mehmetçik'in gücüne güç katacak! TSK'nın keskin gözlerine iki yeni silahı

"KALİBRESİ ÖZEL BİR KALİBRE"

Kalibre olarak çalışılması zor olan bir silah olduğuna dikkati çeken Karagöz, "Kalibresi özel bir kalibre. NATO standardı olmayan bir kalibre. Bu sebeple zaten çalışması pek mümkün olmayan bir silah. Tabii biz makine kimya endüstrisi olarak bu alanda en önde olan kuruluşlardan biri olduğumuz için bu kabiliyetimizi fazlasıyla kullandık. Bu sayede de Türkiye'de ilk defa bu kalibrede bir keskin nişancı tüfeği yapılabilir olduğunu ve tasarlanabilir olduğunu göstermiş olduk. Dünyada tabii ki bu silahın muadilleri var. Dünyada bu kalibreyi kullanan silahlar mevcut. Lakin bu gövdede 408 kalibre mühimmatla çalışan ve 9.5 kilogram bandında üretim yapabilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir" diye konuştu.

