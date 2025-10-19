Menü Kapat
TGRT Haber
Savunma Teknolojileri
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Türkiye'nin yerli robot köpeği PROTEO göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin otonom robot teknolojisindeki önemli adımı PROTEO göreve hazırlanıyor. Robot köpekler son zamanlarda muharebe sahasında yer almaya başladı. PROTEO, bunlara milli bir alternatif olmaya hazırlanıyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
14:46
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
14:46

Muharebe sahasında kullanılan robot köpeklere yerli ve milli bir alternatif geliştiriliyor. Sürekliliği Girişimi'nin final aşaması Türkiye'de gerçekleştirildi. Milli robot köpeğin 2026 yılının başlarında göreve hazır olması bekleniyor.

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) liderliğinde, akademi, endüstri ve devlet kuruluşlarının katılımıyla yürütülen ve ittifak içinde ortaya çıkan ve çığır açan teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan 4 aşamalı NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi faaliyetinin "deney/gösterileri" içeren final kısmı Türkiye'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yerli robot köpeği PROTEO göreve hazırlanıyor

4 BACAKLI OTONOM ROBOT PROTOTİPİ PROTECO

Yaklaşık 2,5 yıllık bir start-up firması olan Hyperever, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde gerçekleştirilen faaliyete 4 bacaklı otonom robot prototipi PROTEO ile katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Hyperever, eklemli robot tasarımı, yerleşik yazılım, gömülü sistemler ve otomasyon çözümleri alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalar kapsamında geliştirilen 4 Bacaklı Askeri Yapay Zeka Robotu PROTEO, gözetleme, lojistik destek, patlayıcı madde imha görevlerini gerçekleştirebilecek. PROTEO, zorlu arazi koşullarında ağır yükleri kolaylıkla taşırken ustalıkla hareket ediyor. Kompakt ama güçlü yapısıyla, GNSS ve gelişmiş yapay zeka rehberliğinde otonom, yarı otonom ve manuel kontrolü destekliyor. "Robot köpek", bu yeteneklerle en zorlu operasyonlarda askeri personelin en önemli yardımcısı olacak.

PROTEO, 35 kilogram faydalı yük kapasitesi, 4-6 saat kullanım süresi, kısa süreli koşuda saatte 12 kilometreye ulaşan hızıyla görev yapabilecek.

Türkiye'nin yerli robot köpeği PROTEO göreve hazırlanıyor

Hyperever Kurucusu ve Genel Müdürü Çayan Baykal, AA muhabirine, NATO etkinliğinde yer almanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve faaliyet boyunca farklı firmalarla entegre şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda düşman unsurlara karşı kıyı şeridi güvenliğinin sağlanmasına katkı sağladıklarını anlatan Baykal, görev sırasında sahadan topladıkları görüntü ve verileri anlık olarak merkeze gönderdiklerini bildirdi.

Start-up firması olarak kısa sürede ilk prototiplerini ortaya koyduklarını vurgulayan Baykal, "Bu sırada çok ciddi bir bilgi birikimini şirket bünyesinde oluşturduk. Robot daha çok meskun mahal, mağara-tünel operasyonlarında çeşitli görevler icra etmek üzere tasarlandı. Faaliyete katılan robotumuz ilk prototip versiyonumuz. Önümüzdeki yılın başlarında standartlara uygun robotumuzu sahada görebileceksiniz." diye konuştu.

PROTEO'nun muadillerden üstün yanlarına ilişkin soruya Baykal, "Bizim konseptimiz zorlu koşullara robotumuzun dayanıklı olmasına dayanıyor. Gerçekten çok hassas cihazlar. Konseptimizin askeri tarafta kullanılabilmesi için bu özelliklere sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi çok kritik. Biz bir platform yapıyoruz, üzerine eklenecek faydalı yüklerle beraber farklı görevleri yerine getirebilecek. Faydalı yük taşıma kapasitesi ne kadar fazla olursa o kadar iyi olacak. Yeni versiyonumuzda da 35 kilograma kadar taşıyabilecek robotumuz." yanıtını verdi.

Baykal, askeri ihtiyaçlar yanında sivil güvenliğin de ana odak noktaları arasında yer aldığını söyledi. Platformun özellikle zorlu çevresel koşullara uyumlu olacağını vurgulayan Baykal, çeşitli devriye görevlerinin otonom şekilde robot tarafından yapılabileceğini belirtti. Baykal, burada oluşturdukları bilgi birikimiyle insansız robotlara geçiş yapmayı planladıklarını bildirdi.

