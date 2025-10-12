İnsansı robot Figure 03 tanıtıldı: Aklınıza gelen her işi yapabiliyor

Figure AI, üçüncü nesil insansı robotu Figure 03'ü tanıtarak günlük yaşamda kullanılabilecek robot asistanlara doğru büyük bir adım attı. Yaklaşık 1,68 metre boyundaki robot, selefi Figure 02 üzerine inşa edilmiş durumda. Şirket, yeni modelin görme, dil ve hareketi birleştiren, insan davranışından doğrudan öğrenebilen kendi üretimi yapay zeka sistemi Helix tarafından desteklendiğini söylüyor.

EV VE İŞ İÇİN TASARLANDI

Figure 03, önceki modele göre daha hafif ve küçük, kütlesi yüzde 9 azaltılmış. Bu sayede dar alanlarda daha rahat hareket edebiliyor. Robot, açık metal yüzeyler yerine yıkanabilir örgü kumaşla kaplanmış ve darbelere karşı köpükle yumuşatılmış, bu da olası yaralanma riskini azaltıyor.

Kablosuz şarj sistemi, ayaklarındaki bobinler sayesinde robotun sadece bir pedin üzerine basarak 2 kW'a kadar güçle şarj olmasını sağlıyor. Tam şarjla yaklaşık beş saat çalışabiliyor. Figure 03'ün temizlik yaparken, çamaşır katlarken ve yemek servisi yaparken bir videosu yayınlandı.