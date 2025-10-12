Kamyonete ok gibi saplandı! Görüntüler dehşete düşürdü: Ölü ve yaralılar var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde H.K. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde bulunan kamyonete çarptı. Feci kazada otomobil, kamyonete ok gibi saplandı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan M.Y., M.T. ve E.E.Ç. yaralandı.

YARALILAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni de araç içerisinden çıkartılarak morga alındı.