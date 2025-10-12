Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kamyonete ok gibi saplandı! Görüntüler dehşete düşürdü: Ölü ve yaralılar var

Aydın'da kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki kamyonete ok gibi saplandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aydın'ın ilçesinde H.K. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde bulunan kamyonete çarptı. Feci kazada otomobil, kamyonete ok gibi saplandı.

Kamyonete ok gibi saplandı! Görüntüler dehşete düşürdü: Ölü ve yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan M.Y., M.T. ve E.E.Ç. yaralandı.

Kamyonete ok gibi saplandı! Görüntüler dehşete düşürdü: Ölü ve yaralılar var

YARALILAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kamyonete ok gibi saplandı! Görüntüler dehşete düşürdü: Ölü ve yaralılar var

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni de araç içerisinden çıkartılarak morga alındı.

Kamyonete ok gibi saplandı! Görüntüler dehşete düşürdü: Ölü ve yaralılar var
#kaza
#ölüm
#yaralanma
#çarpışma
#kuşadası
#Yaşam
