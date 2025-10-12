Menü Kapat
TGRT Haber
14°
 Merve Yaz

Bakan Yerlikaya 'Bize yakışmıyor' diyerek duyurdu! O kişilerin ehliyetine 60 gün el konulacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden "Bu görüntüler bize yakışmıyor" notuyla trafik akışını engelleyen bir düğün konvoyunun videosunu paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Yeni trafik kanunu teklifine göre düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesini 60 gün geri alacağız, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz" dedi.

12.10.2025
12.10.2025
saat ikonu 10:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, trafikte kural ihlali yapan konvoylara karşı kararlılık mesajı verdi ve yeni yasal düzenlemelerin detaylarını paylaştı. İstanbul Sultanbeyli’de çekilen bir görüntülerine dikkat çeken Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya 'Bize yakışmıyor' diyerek duyurdu! O kişilerin ehliyetine 60 gün el konulacak

"Bir çiftin en mutlu günü ama trafik kuralları hiçe sayılmış. Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler, gürültü. Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar var trafikte. Evine, işine varmaya çalışanlar var. O yüzden hep diyoruz ki, caydırıcılık ilkesi trafik kültürünün yerleşmesinde olmazsa olmaz. Bu görüntüde yer alanlar, düğün konvoyu yapanlar elbette cezasız kalmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 10 araç sürücüsü yakalandı. Hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1977269591609888796

Yeni trafik kanuna ilişkin de detay veren Bakan Yerlikaya açıklamasında,

"Yeni trafik kanunu teklifine göre düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesini 60 gün geri alacağız, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz. Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa sürücü belgesini 120 gün geri alacağız, araçlarını da 120 gün trafikten men edeceğiz.

Bakan Yerlikaya 'Bize yakışmıyor' diyerek duyurdu! O kişilerin ehliyetine 60 gün el konulacak


Toplumdaki bireylerin kazalardan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda trafik kazaları sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Bu caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle birlikte yapılan ihlallerin ne kadar düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

