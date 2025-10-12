İslam Memiş'ten 'pazartesi' uyarısı! Bu fiyattan altın alınır mı?

Ayrıca İslam Memiş, piyasadaki işçilik maliyetlerinin tüketiciyi olumsuz etkilediğini vurguladı. Kapalıçarşı örneğini veren Memiş, “Geçen hafta Kapalıçarşı’da bir kilogram külçeye 11.500 dolar işçilik geldi. Bir kilo altını diğer ülkelere göre 11.500 dolar daha pahalıya satın aldık” dedi ve yatırımcılara darphane ürünlerine yönelmelerini tavsiye etti: