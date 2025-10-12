Menü Kapat
İslam Memiş'ten 'pazartesi' uyarısı! Bu fiyattan altın alınır mı?

Ekim 12, 2025 10:14
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN ALMAYI DÜŞÜNENLERE 'PAZARTESİ' UYARISI!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son haftalarda peş peşe rekor denemeleri yapan altının yeni haftadaki rotasıyla ilgili katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, altın almak isteyen yatırımcıları da uyardı.

  

2

Memiş, teknik seviyelere dair uyarılarda bulunarak, ons altındaki destekleri 3.900, 3.800 ve 3.720 dolar olarak sıralandığını belirtti. Memiş, “Çeşitli bahanelerle bu destek seviyeleri piyasalarda mutlaka görülecek” değerlendirmesini yaptı ve düzeltmelerin alım fırsatı sunacağını belirtti.

3

Ayrıca İslam Memiş, piyasadaki işçilik maliyetlerinin tüketiciyi olumsuz etkilediğini vurguladı. Kapalıçarşı örneğini veren Memiş, “Geçen hafta Kapalıçarşı’da bir kilogram külçeye 11.500 dolar işçilik geldi. Bir kilo altını diğer ülkelere göre 11.500 dolar daha pahalıya satın aldık” dedi ve yatırımcılara darphane ürünlerine yönelmelerini tavsiye etti:

4

Piyasadaki oynaklığa da dikkat çeken Memiş, yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Memiş, “Bir hafta boyunca sert yükselişler, bir hafta sert düşüşler görebiliriz. Bütün yatırım araçlarında böyle olacak. Yatırımcıların kendini koruması gereken bir sürece girdik.”

5

12 Ekim Pazar gününde altın fiyatlarında güncel durum ise şöyle şekillendi:

Gram altın satış fiyatı:  5.404,54 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.836,42 TL

6

Yarım altın satış fiyatı: 17.672,84 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.873,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.237,59 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.020,22 dolar
 

