Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD ve Çin'in arası açılınca Xi Xinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup gönderdi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı yeniden patlak verirken Xi Xinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup gönderdi. Xinping, uluslararası ve bölgesel meselelerde stratejik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 11:55

ABD ve Çin arasındaki gerilim yeniden tırmandı. ABD Başkanı , son açıklamalarıyla adeta ticaret savaşının yeniden başlayacağını duyurdu. Trump'ın açıklamalarının ardından Çin Devlet Başkanı Xi Xinping, lideri Kim Jong Un’a mektup gönderdi.

ABD ve Çin'in arası açılınca Xi Xinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup gönderdi

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Xi, Kim’in Komünist Partisi’nin kuruluş yıldönümünü kutlayan mesajına yanıt olarak gönderdiği mektupta, ülkesinin uluslararası ve bölgesel meselelerde stratejik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

HAZIRLANAN 'BİR YOL HARİTASI' VAR

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Xi, Çin ve Kuzey Kore için "iyi komşular, iyi dostlardır, ortak bir geleceği paylaşmakta ve birbirlerine yardım etmektedirler ve bu dostluk daha da güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin'in arası açılınca Xi Xinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup gönderdi

KCNA’nın aktardığı mektupta Xi, Kuzey Kore lideri Kim’in eylül ayında Çin’e yaptığı ziyaret sırasında iki liderin ilişkilerin gelişimi için "bir yol haritası" hazırladıklarını da belirtti.

ABD VE ÇİN ARASINDA NELER OLUYOR?

Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in nadir toprak elementleri konusunda attığı adımları eleştirmişti.

Pekin yönetiminin çok sayıda ülkeye, nadir toprak elementleri üretiminin her unsuruna ihracat kontrolü uygulama niyetini bildiren mektuplar gönderdiğini belirten Trump, böyle bir tutumun dünya piyasasını tıkayacağı ve çok sayıda sanayi kolunda küresel üretime zarar vereceği uyarısında bulunmuştu.

ABD ve Çin'in arası açılınca Xi Xinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup gönderdi

Çin'in tutumunu "sinsi" ve "düşmanca" diye niteleyen Trump, "Çin'in dünyayı esir almasına asla izin veremeyiz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, bu tutuma karşılık 1 Kasım'dan itibaren Çin'e yüzde 100 ek gümrük tarifesi uygulayacaklarını, ayrıca tüm kritik yazılımların ihracatını durduracaklarını bildirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuzey Kore'den rekor kripto para vurgunu: Hedefte zengin yatırımcılar var
ABD ve Çin arasında ticaret savaşı yeniden başlıyor: İki taraf da resti çekti!
ETİKETLER
#çin
#donald trump
#abd
#kuzey kore
#kim jong-un
#xi jinping
#Ticaret Savaşı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.