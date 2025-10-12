ABD ve Çin'in arası açılınca Xi Xinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup gönderdi

ABD ve Çin arasındaki gerilim yeniden tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamalarıyla adeta ticaret savaşının yeniden başlayacağını duyurdu. Trump'ın açıklamalarının ardından Çin Devlet Başkanı Xi Xinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a mektup gönderdi.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Xi, Kim’in Çin Komünist Partisi’nin kuruluş yıldönümünü kutlayan mesajına yanıt olarak gönderdiği mektupta, ülkesinin uluslararası ve bölgesel meselelerde stratejik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

HAZIRLANAN 'BİR YOL HARİTASI' VAR

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Xi, Çin ve Kuzey Kore için "iyi komşular, iyi dostlardır, ortak bir geleceği paylaşmakta ve birbirlerine yardım etmektedirler ve bu dostluk daha da güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.

KCNA’nın aktardığı mektupta Xi, Kuzey Kore lideri Kim’in eylül ayında Çin’e yaptığı ziyaret sırasında iki liderin ilişkilerin gelişimi için "bir yol haritası" hazırladıklarını da belirtti.

ABD VE ÇİN ARASINDA NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in nadir toprak elementleri konusunda attığı adımları eleştirmişti.

Pekin yönetiminin çok sayıda ülkeye, nadir toprak elementleri üretiminin her unsuruna ihracat kontrolü uygulama niyetini bildiren mektuplar gönderdiğini belirten Trump, böyle bir tutumun dünya piyasasını tıkayacağı ve çok sayıda sanayi kolunda küresel üretime zarar vereceği uyarısında bulunmuştu.

Çin'in tutumunu "sinsi" ve "düşmanca" diye niteleyen Trump, "Çin'in dünyayı esir almasına asla izin veremeyiz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, bu tutuma karşılık 1 Kasım'dan itibaren Çin'e yüzde 100 ek gümrük tarifesi uygulayacaklarını, ayrıca tüm kritik yazılımların ihracatını durduracaklarını bildirmişti.