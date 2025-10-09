Kuzey Kore'den rekor kripto para vurgunu: Hedefte zengin yatırımcılar var

Araştırmacılara göre, yüksek net değere sahip kripto para sahiplerini hedef alan Kuzey Koreli hackerlar, bu yıl şimdiye kadar 2 milyar dolardan fazla para çaldı. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, bu hırsızlıklar Kuzey Kore'nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan rejimle bağlantılı hackerlar için bir rekor.

Son birkaç yıldır Lazarus Group gibi hacker gruplarının üyeleri, dijital tokenleri çalmak için kripto para şirketlerine saldırmaya odaklanmış durumda. Ancak araştırma şirketi Elliptic'in görevlileri, kripto para ile zengin olan bireylerin, şirketlerin uyguladığı güvenlik önlemlerinden yoksun oldukları için giderek daha cazip hedefler haline geldiği konusunda uyarıyor.

ÇALINAN FONLAR NÜKLEER SİLAH VE FÜZE GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIYOR

Batı güvenlik kurumları, çalınan fonların Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze geliştirme programlarını finanse etmek için kullanıldığını söylüyor.

Elliptic'in baş bilim insanı Dr. Tom Robinson, ifşa edilme olasılığı daha düşük olan bireylerin hedef alınmasının, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen hack saldırılarının gerçek rakamının daha da yüksek olabileceği anlamına geldiğini söylüyor: "Diğer hırsızlıklar muhtemelen rapor edilmiyor ve bilinmiyor."

Robinson, "Kuzey Kore ile bağlantılı faaliyetlerin bazı özelliklerini paylaşan ancak kesin olarak atfedilebilecek yeterli kanıt bulunmayan birçok başka hırsızlık vakasından haberdarız" ifadelerini kullandı.

ÇALINAN TOPLAM VARLIKLAR 6 MİLYAR DOLARI AŞTI

Elliptic ve Chainalysis gibi diğer şirketler, blok zincirindeki halka açık işlem listesini takip ederek Bitcoin ve Ethereum gibi çalınan fonların hareketlerini izleyebiliyor. Elliptic, 2025'in şimdiye kadarki rekor yıl olmasıyla birlikte Kuzey Kore tarafından çalınan kripto varlıkların toplam değerinin 6 milyar doları aştığını tahmin ediyor.

Öte yandan Kuzey Kore GSYİH rakamlarını resmi olarak açıklamıyor. Ancak BM, 2024 yılında "15,17 milyar dolar" olduğunu tahmin ediyor.

Kuzey Kore'ye atfedilen yılın en kötü hack saldırısı, bu yılın şubat ayında hackerların kripto borsası ByBit'ten 1,4 milyar dolar çaldığı olaydı. Elliptic analistleri, şubattaki ByBit hack saldırısının yanı sıra, bu yıl şimdiye kadar 30'dan fazla saldırının Kuzey Kore ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Temmuz ayında WOO X'e yapılan saldırıda 9 kullanıcıdan 14 milyon dolar çalındı. Başka bir vakada ise Seedify'dan 1,2 milyon dolarlık dijital para çalındı. Elliptic, ismi açıklanmayan kuruluşlara ve kişilere hatta yüz milyonlarca dolar zarara yol açan diğer saldırılarda da mağdurlarla özel olarak çalıştı.