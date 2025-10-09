Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kuzey Kore'den rekor kripto para vurgunu: Hedefte zengin yatırımcılar var

Araştırma şirketi Elliptic'e göre, Kuzey Koreli hackerlar 2025'te şimdiye kadar 2 milyar dolardan fazla kripto para çalarak rekor kırdı. Çalınan toplam varlığın 6 milyar doları aştığı belirtildi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 09:39

Araştırmacılara göre, yüksek net değere sahip kripto para sahiplerini hedef alan Kuzey Koreli hackerlar, bu yıl şimdiye kadar 2 milyar dolardan fazla para çaldı. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, bu hırsızlıklar 'nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan rejimle bağlantılı hackerlar için bir rekor.

Son birkaç yıldır Lazarus Group gibi gruplarının üyeleri, dijital tokenleri çalmak için şirketlerine saldırmaya odaklanmış durumda. Ancak araştırma şirketi Elliptic'in görevlileri, kripto para ile zengin olan bireylerin, şirketlerin uyguladığı güvenlik önlemlerinden yoksun oldukları için giderek daha cazip hedefler haline geldiği konusunda uyarıyor.

Kuzey Kore'den rekor kripto para vurgunu: Hedefte zengin yatırımcılar var

ÇALINAN FONLAR NÜKLEER SİLAH VE FÜZE GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIYOR

Batı güvenlik kurumları, çalınan fonların Kuzey Kore'nin ve füze geliştirme programlarını finanse etmek için kullanıldığını söylüyor.

Elliptic'in baş bilim insanı Dr. Tom Robinson, ifşa edilme olasılığı daha düşük olan bireylerin hedef alınmasının, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen hack saldırılarının gerçek rakamının daha da yüksek olabileceği anlamına geldiğini söylüyor: "Diğer hırsızlıklar muhtemelen rapor edilmiyor ve bilinmiyor."

Robinson, "Kuzey Kore ile bağlantılı faaliyetlerin bazı özelliklerini paylaşan ancak kesin olarak atfedilebilecek yeterli kanıt bulunmayan birçok başka hırsızlık vakasından haberdarız" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'den rekor kripto para vurgunu: Hedefte zengin yatırımcılar var

ÇALINAN TOPLAM VARLIKLAR 6 MİLYAR DOLARI AŞTI

Elliptic ve Chainalysis gibi diğer şirketler, blok zincirindeki halka açık işlem listesini takip ederek ve gibi çalınan fonların hareketlerini izleyebiliyor. Elliptic, 2025'in şimdiye kadarki rekor yıl olmasıyla birlikte Kuzey Kore tarafından çalınan kripto varlıkların toplam değerinin 6 milyar doları aştığını tahmin ediyor.

Öte yandan Kuzey Kore GSYİH rakamlarını resmi olarak açıklamıyor. Ancak BM, 2024 yılında "15,17 milyar dolar" olduğunu tahmin ediyor.

Kuzey Kore'den rekor kripto para vurgunu: Hedefte zengin yatırımcılar var

Kuzey Kore'ye atfedilen yılın en kötü hack saldırısı, bu yılın şubat ayında hackerların kripto borsası ByBit'ten 1,4 milyar dolar çaldığı olaydı. Elliptic analistleri, şubattaki ByBit hack saldırısının yanı sıra, bu yıl şimdiye kadar 30'dan fazla saldırının Kuzey Kore ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Temmuz ayında WOO X'e yapılan saldırıda 9 kullanıcıdan 14 milyon dolar çalındı. Başka bir vakada ise Seedify'dan 1,2 milyon dolarlık dijital para çalındı. Elliptic, ismi açıklanmayan kuruluşlara ve kişilere hatta yüz milyonlarca dolar zarara yol açan diğer saldırılarda da mağdurlarla özel olarak çalıştı.

