14°
 Safa Keser

5G ile dijital hayat daha hızlı olacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G yetkilendirme ihalesi öncesinde yaptığı açıklamada, “5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G’nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak.” dedi.

5G ile dijital hayat daha hızlı olacak...
07.10.2025
07.10.2025
saat ikonu 11:11

Ulaştırma ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim’de gerçekleştirilecek yetkilendirme ihalesi öncesinde yaptığı açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 'nin dijital altyapısını 5G ile daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için önemli bir süreci başlattıklarını vurguladı. 5G teknolojisinin sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda sanayi, sağlık, ulaşım ve tarım gibi tüm stratejik sektörler için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

5G ile dijital hayat daha hızlı olacak...

-Yeni Dönemle Birlikte Mobil İnternet Hızı Artacak

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleri ile sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

5G ile dijital hayat daha hızlı olacak...

“2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G’ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G’nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak.”

5G ile birlikte akıllı şehir uygulamalarının daha fazla gelişeceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, “Akıllı yol uygulamaları, nesnelerin hızlarının tespit edilmesi ve birbirleriyle paylaşılması sayesinde yol güvenliğinin artırılması, nesnelerin internetine yönelik uygulamalarla birlikte otoparkların ve enerji yönetiminin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi mümkün olacak.” dedi.

5G ile dijital hayat daha hızlı olacak...

-Yerli Üretim Teşvik Ediliyor

5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirten Uraloğlu, “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz” dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, 5G ihalesinin 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceklerini ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunmaya başlayacağını hatırlattı.

