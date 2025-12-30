İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İsrail'in Beyaz Saray'da şu ana kadar görev alan Başkanlar arasında "Trump kadar iyi bir dostu olmadığını" söyleyen Netanyahu, Trump ile kimi zaman farklı fikirlere sahip olduklarını ancak bu görüşmenin "çok verimli" geçtiğini belirtti.

TRUMP'A İSRAİL ÖDÜLÜ

"İsrail Ödülü"nü daha önce vatandaş olmayan birine hiç vermediklerini aktaran Netanyahu, bu yıl geleneği bozarak ödülü katkıları dolayısıyla Trump'a vereceklerini ifade etti.

NETANYAHU'DAN SURİYE MESAJI

"Bizim çıkarımız, Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmak." iddiasında bulunan Netanyahu, bu sınırın "hemen yanındaki" (Suriye tarafındaki) sınır bölgesinin güvenli olduğundan emin olmak istediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bölgedeki Dürzi dostlarımızın da güvenliğini sağlamak istiyoruz. Bu arada, sadece Dürzilerin değil, diğer azınlıkların, özellikle de Hristiyanların Suriye'de ve Orta Doğu'nun tamamında ve Nijerya'da korunması gerektiğini düşünüyorum."

"HRİSTİYANLAR KUŞATMA ALTINDA"

Netanyahu, ABD'nin bu yöndeki çabalarını tamamen desteklediklerini dile getirerek, Hristiyan toplulukların özellikle Orta Doğu'da, Afrika'nın bazı bölgelerinde de kuşatma altında olduğunu savundu.

Filistin yönetimini gelecekte Gazze'nin yönetiminde görüp görmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Netanyahu, "Başkan Trump'ın, sürece dahil olabilmeleri için Filistin yönetiminde görmek istediği reformun şartlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bence (Trump) göstermelik değil gerçek reform görmek istediğini çok açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.