Donald Trump ve Netanyahu bir araya geldi: 'Türkiye'yi konuşacacağız'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir yıl içerisinde beşinci kez ABD'ye gitti. Netanyahu'yu ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump görüşme öncesi açıklamalarda bulunarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de mesajlar verdi.

"TÜRKİYE BARIŞ GÜCÜ'NDE OLACAK MI?" SORUSUNA CEVAP: "TÜRKİYE HAKKINDA KONUŞACAĞIZ"



Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde basın açıklamasında bulundu. "Türkiye, Gazze'deki Barış Gücü'ne olacak mı?" sorusuna cevap veren Trump, "Bibi bile bu konuyu görüşeceğiz. Türkiye hakkında konuşacağız. Türkiye çok iyi bir müttefikimiz. Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider. Erdoğan ile görüşeceğim." dedi.

"ONLARI YERLE BİR EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yeniden güç toplamaya çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yıkmak zorunda kalacağız. Onları yerle bir edeceğiz, ama umarım bu olmaz. İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini duydum. Eğer bir anlaşma yapmak istiyorlarsa, bu çok iyi" dedi.