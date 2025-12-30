Menü Kapat
Tütün ve alkollü içki satış bedelleri yükseldi: Resmi Gazete'de yayımlandı

2026 yılı için tütün mamulleri ve alkollü içki satış belge bedelleri zamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı tebliğine göre yeni yılda ödenecek satış belge bedelleri açıklandı.

Tütün ve alkollü içki satış bedelleri yükseldi: Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'nin 30 Aralık tarihli sayısında Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ"i, yayımlandı.

Tütün ve alkollü içki satış bedelleri yükseldi: Resmi Gazete'de yayımlandı

SATIŞ BELGE BEDELİ YÜKSELDİ

Buna göre tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2026 yılı bedelleri yükseldi. Toptan satış belge bedeli 82 bin 624 TL olacak.

Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 4 bin 240 TL, ilçe merkezlerinde 2 bin 802 TL, diğer mahallerde bin 17 TL olarak uygulanacak.

Tütün ve alkollü içki satış bedelleri yükseldi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 17 bin 704 TL, diğer mahallerde 6 bin 792 TL bedel ödenecek.

#Ekonomi
