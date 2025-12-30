Menü Kapat
Uganda Nijerya hangi kanalda? Osimhen'in maç kadrosunda olması bekleniyor

Nijerya maçı hangi kanalda belli oldu. Uganda - Nijerya maç kadrosu ve Osimhen’in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. 2025 Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda oynanacak Uganda Nijerya maçı, gruptaki sıralamayı kesinleştirecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. Fas’ın Fez kentinde sahne alacak mücadelede, gruptan çıkmayı garantileyen Nijerya ile son 16 umutlarını sürdürmek isteyen Uganda karşı karşıya gelecek. İşte Uganda Nijerya kanal bilgileri ve muhtemel 11…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 01:19
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 01:21

AFCON 2025’te C Grubu’nun son maçları kapsamında Uganda ile Nijerya karşı karşıya geliyor. Fas’ta oynanacak mücadele, gruptaki nihai tabloyu belirleyecek karşılaşmalar arasında bulunuyor.

UGANDA NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uganda ile Nijerya arasındaki C Grubu son maçı, Fas’ın Fez şehrinde yer alan Complexe Sportif de Fes Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak ve aynı anda gruptaki diğer maçlarla birlikte C Grubu’nun puan durumu netlik kazanacak.

Nijerya, grupta oynadığı ilk iki maçta Tanzanya’yı 2-1, Tunus’u ise 3-2 mağlup ederek 6 puana ulaştı ve son 16 turuna kalmayı önceden garantiledi. Uganda ise Tunus karşısında 3-1’lik yenilgi yaşadı, Tanzanya ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanla son maç öncesinde gruptaki yerini korumaya çalışıyor.

NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uganda Nijerya karşılaşması, Türkiye’de EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Platform aboneleri, mücadeleyi internet üzerinden eş zamanlı şekilde takip edebilecek.

Karşılaşma aynı zamanda bazı yabancı yayıncılar tarafından da ekranlara taşınacak. Andorra’da beIN Sports 3, Brezilya’da BandSports ve Meksika’da Claro Sports, Uganda Nijerya maçını canlı yayın programına aldı.

UGANDA - NİJERYA MAÇ KADROSU

Uganda - Nijerya maç kadrosu henüz açıklanmadı. Nijerya’nın Tunus maçında çıktığı 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Nijerya’nın son maçtaki 11’i şöyleydi:

Nwabali, Onyemaechi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel, Iwobi, Ndidi, Onyeka, Lookman, Osimhen, Adams

