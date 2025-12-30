Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü yapılacak bazı seferlerini iptal etti.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
01:35
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
01:35

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağış ve fırtına, deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Kötü hava şartları nedeniyle İstanbul ve Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi.

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLERİ AÇIKLADI

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri yapılamayacak.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal

BUDO SEFERLERİ DE İPTAL

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi ile 1 Ocak'taki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferleri iptal

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Ayrıca 1 Ocak'ta yapılması planlanan saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de aynı gerekçeyle iptal edildiği duyuruldu.

ETİKETLER
#Gündem
TGRT Haber
