Gündem
 Onur Kaya

Meteoroloji'den 52 ilde kar yağışı uyarısı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

Türkiye dondurucu soğukların etkisi altına girdi. Yeni haftadan itibaren yurt genelinde hava kar yağışlı geçecek. Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre, bugün 52 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık özellikle iç ve doğu kesimlerde eksi derecelere inecek.

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 07:19
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 07:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülecek.

Meteoroloji'den 52 ilde kar yağışı uyarısı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

SICAKLIK EKSİLERE DÜŞECEK

Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık, salı günü iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artış gösterecek. Ancak çarşamba günü hava sıcaklığı yeniden düşüşe geçerek eksi derecelere inecek.

Meteoroloji'den 52 ilde kar yağışı uyarısı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

52 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yalova, Kocaeli, Bursa, Kilis ve Gaziantep'te karla karışık yağmur; Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Batman, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de kar bekleniyor.

Meteoroloji'den 52 ilde kar yağışı uyarısı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji yoğun kar yağışının etkili olacağı Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 52 ilde kar yağışı uyarısı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

ÇIĞ, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT!

Kar kalınlığı bazı illerde 20 santimetre, bazı illerde ise 25 santimetreyi aşacak. Bu bölgelerde başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den 52 ilde kar yağışı uyarısı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

29 ARALIK PAZARTESİ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sabah saatlerinde yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 7°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı, Doğu Karadeniz Bölümü'nün karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -8°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

#Gündem
