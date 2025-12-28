Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Nalan Güler Güven

Kar tatili sezonu resmen başladı! Zonguldak'ta yarın okullar tatil

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde şiddetli devam eden fırtına sebebiyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kent genelinde yağmur ve kar yağışının etkisinin artacağı belirtiliyor.

Kar tatili sezonu resmen başladı! Zonguldak'ta yarın okullar tatil
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda fırtına ve kar yağışının yarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

"EĞİTİME 1 GÜN ARA"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlanmış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Kar tatili sezonu resmen başladı! Zonguldak'ta yarın okullar tatil

KAMUDA İDARİ İZİN KARARI

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumuyla ilgili ise şu detaylar paylaşıldı: "Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşları da uyararak, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

https://x.com/osman_hcbktsogl/status/2005247022316831071

