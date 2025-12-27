Pazartesi günü Ankara’da okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Ankara'da kar yağışı etkili olurken binlerce öğrencinin gündeminde pazartesi günü okullar tatil mi sorusu yer aldı.

PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

MGM verilerine göre Ankara'da kar yağışı etkili oluyor. Son günlerde soğuk hava etkisinde olan Ankara'da şu an için okullar tatil açıklaması bulunmazken önümüzdeki günlerde valilik kararı ile tatil duyurusu gelebilir. Şu an için okullar tatil açıklaması gelmedi.

ANKARA'DA KAR YAĞIYOR MU?

27 Aralıl Cumartesi günü Ankara'da erken saatlerde kar yağışı etkili oldu. Sabah başlayan yağış akşam saatlerine kadar devam etti. Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde daha da düşerek eksi derecelere inecek.