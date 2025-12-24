Yarın okullar tatil mi 25 Aralık? Bazı ilçelerde kar yağışı devam ediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ile beraber gözler okullarda kar tatili durumuna çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli okulların yarın tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 25 ARALIK?

İstanbul'da sıcaklığın 13 dereceden 7-8 derecelere düşeceği öğrenilirken, Ankara'da perşembe gününe kadar 10 derecelerde seyreden sıcaklığın, hafta sonu 2-3 dereceye kadar düşecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bazı bölgelerde etkili olurken şu an için okullarda kar tatili açıklaması bulunmuyor. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda okullar tatil edilebiliyor.

BU HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Cuma ve hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklediğimiz yağışların Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.