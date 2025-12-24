Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Yarın okullar tatil mi 25 Aralık? Bazı ilçelerde kar yağışı devam ediyor

Bu hafta yurdun büyük bir kesiminde yağışlı hava hakim olacağı MGM tarafından duyuruldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı ile beraber yarın okullar tatil mi merak edilirken valilikler tarafından gelecek olan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yarın okullar tatil mi 25 Aralık? Bazı ilçelerde kar yağışı devam ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 12:25

Bölgesi'nde etkili olan ile beraber gözler okullarda durumuna çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli okulların yarın tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 25 ARALIK?

İstanbul'da sıcaklığın 13 dereceden 7-8 derecelere düşeceği öğrenilirken, Ankara'da perşembe gününe kadar 10 derecelerde seyreden sıcaklığın, hafta sonu 2-3 dereceye kadar düşecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bazı bölgelerde etkili olurken şu an için okullarda kar tatili açıklaması bulunmuyor. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda okullar tatil edilebiliyor.

Yarın okullar tatil mi 25 Aralık? Bazı ilçelerde kar yağışı devam ediyor

BU HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Cuma ve hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklediğimiz yağışların Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

ETİKETLER
#hava durumu
#hava tahmini
#doğu anadolu
#kar yağışı
#Kar Tatili
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.