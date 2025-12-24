GTA İstanbul masadaymış! Rockstar'dan yıllar sonra gelen itiraf

Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisi, genellikle Amerikan kültürünün bir parodisi olarak kurgusal ABD şehirlerinde geçmesiyle tanınıyor. Liberty City New York'un, Vice City Miami'nin, Los Santos ise Los Angeles'ın bir yansıması olarak oyuncuların karşısına çıkıyor.

Ancak Rockstar'ın eski bir çalışanının yaptığı açıklamalar, serinin rotasını bambaşka bir yöne hatta İstanbul'a dahi çevirme ihtimalinin kıyısından döndüğünü ortaya koydu.

GTA İÇİN TOKYO, İSTANBUL VE MOSKOVA MASADAYDI

Rockstar'ın eski geliştiricisi ve aynı zamanda GTA III, Vice City, San Andreas ve GTA VI projelerinde görev almış bir isim olan Obbe Vermeij, GamesHub'a verdiği röportajda stüdyonun geçmişte farklı lokasyonları değerlendirdiğini itiraf etti.

Vermeij'e göre geliştirici ekip, oyunun geçeceği yerler arasında Rio de Janeiro, Moskova ve İstanbul gibi seçenekleri masaya yatırdı ve üzerinde fikir yürüttü.

"TOKYO PROJESİ BAŞKA BİR STÜDYOYA EMANET EDİLECEKTİ"

Deneyimli yönetici, özellikle Tokyo fikrinin hayata geçmeye çok yaklaştığını belirtti. Planlamaya göre Japonya'daki harici bir stüdyo, Rockstar'ın kaynak kodlarını kullanarak "GTA: Tokyo"yu geliştirecekti. Fakat projenin iptal edilmesine karar verildi.

Milyar dolarlık yatırımların söz konusu olduğu projelerde risk almanın zorluğuna değinen Vermeij, ABD kültürünün küresel bilinirliği nedeniyle şirketin bildiği sularda yüzmeyi tercih ettiğini şu sözlerle vurguladı:

"İnsanlar çılgın fikirlere bayılır ancak ortada milyarlarca dolarlık bir risk varken bildiğimiz şeyi yapmak çok daha kolay oluyor. Ayrıca Amerika, Batı kültürünün merkez üssü konumunda. Oraya gitmemiş olanların bile bu şehirlere dair zihinlerinde bir imaj var."

ROCKSTAR NEDEN AVRUPA'YA GİTMİYOR?

Oyun geliştirme süreçlerinin 12 yılı bulduğu günümüzde, sadece yenilik olsun diye farklı bir lokasyon seçmenin mantıklı olmadığını savunan Vermeij, serinin Avrupa'ya taşınmasının da gerçekçi olmadığını dile getirdi.

Teknoloji değiştikçe eski şehirlerin (New York, Las Vegas) yeniden ziyaret edilmesinin oyuncu kaybına yol açmayacağını, aksine serinin beş Amerikan şehri arasında dönüp duran bir döngüde sıkışıp kaldığını ifade etti. "Buna alışalım" dedi.

GTA 6 BEKLENİRKEN İŞTEN ÇIKARMA PROTESTOLARI BAŞLADI

Öte tarafta, serinin hayranları 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği açıklanan konuşulan GTA 6 oyununu beklerken, şirket içinde sular durulmuyor. Rockstar'ın İngiltere ve Kanada ofislerinde çalışan 34 kişinin işten çıkarılması, stüdyoya yönelik "sendika düşmanlığı" suçlamalarını da beraberinde getirdi.

Şirket yönetimi, çalışanların gizli bilgileri sızdırdığını öne sürerken, işten çıkarılan personeller ise iddiaları reddediyor. Toronto, Edinburgh, Paris ve New York ofislerinin önünde toplanan protestocular, sırf çalışma koşullarını tartıştıkları ve şirketin daha iyi olmasını istedikleri için kapının önüne konulduklarını dile getirdi.

İşten çıkarılan bir çalışan ise duygularını şu şekilde aktardı:

"Hepimiz yetenekliydik, aksi halde Rockstar'a giremezdik zaten. Sadece oyun üzerinde çalışmaya geri dönmek istiyoruz. Ruhumuzu ve kalbimizi ortaya koyduk. Ancak sadece çalışma koşullarımızı tartıştığımız için işten çıkarılmak kalp kırıcı."