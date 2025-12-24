ABD'de görev yapan pilotun aylık maaşı dudak uçuklattı!

American Airlines’ta görev yapan bir pilotun sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Maaş bordrosunu paylaşan pilotun aylık maaşı dudak uçuklattı.

3 MİLYON TL MAAŞ

American Airlines’ta görev yapan bir kaptan pilot, maaş bordrosunu paylaştı. Pilotun aylık maaşının 70 bin dolar olduğu yani güncel

kurla yaklaşık 3 milyon TL’ye denk geldiği görüldü.

İKİ HAFTALIK ÜCRETİ 35 BİN DOLAR

Paylaşımda pilotun iki haftalık maaşının 35 bin dolar, saatlik uçuş ücretinin ise 361 dolar olduğu görülüyor. Alınan ücretler sosyal medyada büyük yankı uyanırdı. Kullanıcılar, 'Bir ayda hayatın kurtulur' 'Çok iyi para' gibi yorumlarda bulundu.