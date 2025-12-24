Emekli için seyyanen zam şoku! İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini açıkladı

Asgari ücret zammı dün açıklandı. 2026 yılı asgari ücreti yüzde 27 zam ile 28 bin 75 TL'ye yükseltildi. Açıklanan bu rakamla birlikte tüm ödemeler ve maaşlar değişecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında Ankara'dan aldığı kritik kulis bilgisini paylaştı.

“İşverene maliyet yaklaşık 950 dolar seviyesine çıktı” diyen Karakaş, yüzde 25,75’lik işveren hissesi ile birlikte yükün ciddi biçimde arttığını söyledi. Ancak borcu olmayan işverenler için kişi başı 1.270 TL destek verileceğini, imalat sektöründe işçi giderlerinin yüzde 5, diğer sektörlerde ise yüzde 2 düşeceğini ifade etti.

FIRSATÇILARIN ASGARİ ÜCRET OYUNU

Karakaş, 7 milyondan fazla kişinin asgari ücretli göründüğünü ancak önemli bir kısmının maaşının bir bölümünü elden aldığını belirterek, “Bazı fırsatçı işverenler devlet desteklerinden yararlanmak için bu yolu seçiyor ama denetimler sıkılaşıyor” dedi.

SGK’nın meslek kodu uygulamasına da dikkat çeken Karakaş, “Yeni başlayan işçiye asgari ücret verilebilir ama kıdemli çalışana verilemez. SGK ve mahkemeler bunu sorguluyor” ifadelerini kullandı.

HANGİ ÖDEMELER ARTACAK?

Özel sektör beyaz yakalı maaş zamları genellikle yüzde 27 baz alınacak

İşsizlik maaşı yüzde 27 artacak, üst sınırdan alanlar da zamdan faydalanacak

Hamilelik ve analık ödemeleri asgari ücret oranında yükselecek

SGK gelirleri, cezalar ve sosyal yardımlar yüzde 27 artacak

KIDEM TAZMİNATI VE EMEKLİLİK

Asgari ücret artışıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Karakaş, “Bugün itibarıyla yaklaşık 26 bin TL olan tavan, 1 Ocak’ta emekli olan bir kişi için 130 bin TL’ye kadar kıdem tazminatı anlamına geliyor” dedi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Ankara kulislerine ilişkin konuşan Karakaş, seyyanen zam ihtimalinin 2026 Ocak için neredeyse sıfır olduğunu vurgulayarak "Seyyanen zam olmazsa artış yüzde 12-13 seviyesinde kalır. Emekli rahat edemez. Seyyanen zam gelirse SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşı 40 bin TL’nin altına düşmez, memur emeklileri 50 bin TL’yi aşar. Ama ekonomi yönetimi yasaya göre hareket ediyor" dedi.

Karakaş, memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 18 zam + 1.000 TL seyyanen artış beklendiğini, bunun dışında refah payına dair bir emare olmadığını söyledi.

Prim gün sayısına göre adaletsizlik olduğunu belirten Karakaş, "9 bin gün prim ödeyenle düşük prim ödeyenler için ayrı tavan uygulanmalı" dedi. Ayrıca asgari ücrette aile ve çocuk sayısına göre düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, "18 yaşında bekarla iki çocuklu bir ailenin aldığı ücret aynı olmamalı" ifadelerini kullandı.