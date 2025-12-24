Usta oyuncu Nedret Denizhan hayatını kaybetti

Sanatçının vefatına ilişkin İBB Şehir Tiyatroları, "Tiyatromuzun duayen sanatçılarından Nedret Denizhan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." açıklamasını yaptı.

NEDRET DENİZHAN HAYATINI KAYBETTİ

Denizhan için 25 Aralık saat 11.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Cenaze namazı ise aynı gün Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak ve Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NEDRET DENİZHAN KİMDİR?

Sanatçı, 1946'da İstanbul'da doğdu. Henüz 8 yaşındayken İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nde tiyatroya başladı. 10 kadar çeşitli oyunlarda oyuncu ve reji asistanı olarak çalıştıktan sonra 1964 yılında Aydın Gün'ün isteğiyle Şehir Operası'na geçti. Konduvitlik ve reji asistanlığı yaptı, operetlerde rol aldı. Şehir Operası'nın kapanmasından sonra Denizhan, tekrar Şehir Tiyatrolarına döndü ve oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve sahne direktörlüğünde görev aldı.