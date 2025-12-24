Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Ankara’da düşen uçağın kara kutusu bulundu mu? Çalışmalar sürüyor

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin gündeminde ise Ankara'da düşen uçağın kara kutusu yer aldı.

Ankara'da düşen uçağın kara kutusu bulundu mu? Çalışmalar sürüyor
24.12.2025
24.12.2025
Yetkililer, tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor. 'da meydana gelen kaza sonrasında çalışmalar dünden beri devam ederken Ankara'da düşen uçağın kara kutusu da merak edildi.

ANKARA'DA DÜŞEN UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU MU?

Bakan Yerlikaya, enkaz alanının yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alandan oluştuğunu belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında, saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Ankara’da düşen uçağın kara kutusu bulundu mu? Çalışmalar sürüyor

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANININ UÇAĞI BULUNDU MU?

Yerlikaya, dün akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu 5'i Libya heyeti mensubu ve 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyan Falcon-50 tipi özel jetin saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdiğini söyledi.

