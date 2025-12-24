Menü Kapat
 Murat Makas

Fenerbahçe'de Ademola Lookman harekatı! Galatasaray'ın listesindeki yıldız için yeniden hamle yapıyor

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer listesinde olan Ademola Lookman için yeniden harekete geçiyor. Lookman için Milano'da yapılan ve yarıda kalan toplantı bir kez daha yapılacak. İşte transfer detayları...

Fenerbahçe'de Ademola Lookman harekatı! Galatasaray'ın listesindeki yıldız için yeniden hamle yapıyor
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 12:11

Ara transfer dönemi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray’ın gündeminde olan yıldız için yeniden nabız yokluyor. Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'nın transferi için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde Ademola Lookman sesleri yükseldi.

GALATASARAY DA DEVREDEYDİ

Atalanta'da yaşadığı sorunlar nedeniyle devre arasında takımdan ayrılması beklenen Nijeryalı futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe de istiyor.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman harekatı! Galatasaray'ın listesindeki yıldız için yeniden hamle yapıyor

Sarı-lacivertlilerde çarşamba günü yapılacak transfer toplantısıyla birlikte yol haritası belirlenecek. Ademola Lookman için Milano'da yapılan ilk toplantı, Sadettin Saran'ın Türkiye'ye dönmesi üzerine yarıda kalmıştı. TRT Spor'un haberine göre, toplantının büyük bir kısmı pozitif geçti.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman harekatı! Galatasaray'ın listesindeki yıldız için yeniden hamle yapıyor

ADEMOLA LOOKMAN İÇİN YENİ HAMLE

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu için bir girişim daha yapmayı planlıyor. Bu transferin yapılacak toplantıda bir kez daha gündeme geleceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ademola Lookman harekatı! Galatasaray'ın listesindeki yıldız için yeniden hamle yapıyor

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.

