Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'ye hakaretler yağdırdı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakteriyle yer alan Barış Kılıç, dün oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşması sonrası öfke kustu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Barış Kılıç, Sebastian Szymanski 'ye hakaretler yağdırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'ye hakaretler yağdırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 11:51

Cuma akşamları yayınlanan , dün oynanan ile maçı sonrası küplere bindi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Barış Kılıç, 'nin oynamasına tepki gösterdi.

BARIŞ KILIÇ'TAN SZYMANSKI'YE TEPKİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barış Kılıç, Sebastian Szymanski'ye tepki göstererek "Senin ben.. Seni oynatanında ne bileyim.. En nesriyle sen insanların ruh sağlığını bozmaya gelmişsiniz. Rezilsiniz gerçekten. Utanıyorum sizden" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'ye hakaretler yağdırdı

FENERBAHÇE'DE BEKLENMEDİK AYRILIK

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Son dönemde eleştirilen isimlerden biri olan Sebastian Szymanski ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polonyalı oyuncuya geride bıraktığımız yaz döneminde de talip olan o takımın devre arasında yeniden hamle yapacağı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'ye hakaretler yağdırdı
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#barış kılıç
#sebastian szymanski
#Fenerbahçe
#Magazin
