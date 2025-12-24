Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'ye hakaretler yağdırdı

Cuma akşamları yayınlanan Barış Kılıç, dün oynanan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı sonrası küplere bindi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Barış Kılıç, Sebastian Szymanski'nin oynamasına tepki gösterdi.

BARIŞ KILIÇ'TAN SZYMANSKI'YE TEPKİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barış Kılıç, Sebastian Szymanski'ye tepki göstererek "Senin ben.. Seni oynatanında ne bileyim.. En nesriyle sen insanların ruh sağlığını bozmaya gelmişsiniz. Rezilsiniz gerçekten. Utanıyorum sizden" dedi.

FENERBAHÇE'DE BEKLENMEDİK AYRILIK

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Son dönemde eleştirilen isimlerden biri olan Sebastian Szymanski ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polonyalı oyuncuya geride bıraktığımız yaz transfer döneminde de talip olan o takımın devre arasında yeniden hamle yapacağı öğrenildi.