Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez baskılara daha fazla dayanamadı! "Kariyerine karışmıyorum"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Türkiye'den ayrılması için Icardi'yi ikna ettiğine dair çıkan haberlere cevap veren Surez böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

ICARDI'NİN SEVGİLİSİ BASKILARA DAHA FAZLA DAYANAMADI

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.

Sosyal medyada China Suarez'in Türkiye'de mutlu olmadığı ve sevgilisi Icardi'ye "Arjantin'e River Plate'e gidelim" dediği iddiaları sosyal medyayı sallamıştı.

Türkiye'de mutlu olduğunu ve transfer işine karışmadığını söyleyen China Suarez "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın." dedi.