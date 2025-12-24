Şırnak'ta ortalık savaş alanına döndü: 1 ağır yaralı

Şırnak'ın dün gece saatlerinde Z.B. ile R.A., D.A. ve İ.A. arasında kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.A.'nın bıçakla saldırdığı Z.B., sırt bölgesinden aldığı bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay bölgesine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Z.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından R.A., D.A., İ.A. ve M.A. gözaltına alındı.