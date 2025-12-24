Pilot UFO'yu tanımlamaya çalıştı, hava trafikten gelen cevap şaşkına çevirdi

Özel bir jetin pilotu, ABD'nin Rhode Island eyaleti üzerinden geçerken sol tarafında kanada oldukça yakın bir konumda bir nesne gördüğünü söyledi. Hava kontrolörüne bildiride bulunan pilot, cismin küçük, gümüş renkli ve silindir şeklinde olduğunu anlattı. Gördüğü nesnenin hareket etmediğini ya da uçağa göre sabit durduğunu söyleyen pilot, ayrıca cismin üzerinde kanat, pervane, ip ya da benzeri herhangi bir bağlantı parçası bulunmadığını belirtti.

Tanımlanamayan cismin bir drone ya da balon olabileceğini düşünmediğini ifade eden pilot, herhangi bir hava aracına da benzemediğini anlattı. Pilot, cismin ne olduğunu bir türlü anlayamadığını söyledi.

''UZAYLILARA KARŞI İYİ ŞANSLAR''

Hava trafik kontrolü, pilotun belirttiği bölgede başka uçaklardan gelen bir ihbar olup olmadığını inceledi. Ayrıca radar sistemlerinde de olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığı belirtildi. Kontrolörler, pilotun gözlemini doğrulayacak herhangi bir veri bulamadıklarını aktardılar. Kayıtlara yansıyan konuşmada, kontrolörlerden birinin durumu hafifletmek amacıyla şakayla karışık şekilde “Uzaylılara karşı iyi şanslar” dediği de duyuldu.

Dailymail'in haberine göre pilot, nesnenin kısa bir süre sonra ortadan kalktığını söyledi. Uçuş sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı.

Öte yandan son yıllarda ABD hava sahasında pilotlar tarafından bildirilen “tanımlanamayan hava olayları”na ilişkin raporların arttığına dikkat çekilirken, uzmanlar bu tür gözlemlerin çoğunun daha sonra balon, drone ya da optik yanılsama gibi nedenlerle açıklanabildiğini belirtiyor.