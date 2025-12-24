Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Pilot UFO'yu tanımlamaya çalıştı, hava trafikten gelen cevap şaşkına çevirdi

ABD'nin Rhode Island eyaletinde seyir halinde bir özel jetin pilotu, tanımlanamayan nesne bildiriminde bulundu. Cismi betimleyen pilota, kontrolörler tarafından verilen cevap ise bir hayli şaşırttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pilot UFO'yu tanımlamaya çalıştı, hava trafikten gelen cevap şaşkına çevirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 10:00

Özel bir jetin pilotu, 'nin Rhode Island eyaleti üzerinden geçerken sol tarafında kanada oldukça yakın bir konumda bir nesne gördüğünü söyledi. Hava kontrolörüne bildiride bulunan pilot, cismin küçük, gümüş renkli ve silindir şeklinde olduğunu anlattı. Gördüğü nesnenin hareket etmediğini ya da uçağa göre sabit durduğunu söyleyen pilot, ayrıca cismin üzerinde kanat, pervane, ip ya da benzeri herhangi bir bağlantı parçası bulunmadığını belirtti.

Pilot UFO'yu tanımlamaya çalıştı, hava trafikten gelen cevap şaşkına çevirdi

Tanımlanamayan cismin bir drone ya da balon olabileceğini düşünmediğini ifade eden pilot, herhangi bir hava aracına da benzemediğini anlattı. Pilot, cismin ne olduğunu bir türlü anlayamadığını söyledi.

''UZAYLILARA KARŞI İYİ ŞANSLAR''

Hava trafik kontrolü, pilotun belirttiği bölgede başka uçaklardan gelen bir ihbar olup olmadığını inceledi. Ayrıca radar sistemlerinde de olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığı belirtildi. Kontrolörler, pilotun gözlemini doğrulayacak herhangi bir veri bulamadıklarını aktardılar. Kayıtlara yansıyan konuşmada, kontrolörlerden birinin durumu hafifletmek amacıyla şakayla karışık şekilde “Uzaylılara karşı iyi şanslar” dediği de duyuldu.

Pilot UFO'yu tanımlamaya çalıştı, hava trafikten gelen cevap şaşkına çevirdi

Dailymail'in haberine göre pilot, nesnenin kısa bir süre sonra ortadan kalktığını söyledi. Uçuş sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı.

Öte yandan son yıllarda ABD hava sahasında pilotlar tarafından bildirilen “tanımlanamayan hava olayları”na ilişkin raporların arttığına dikkat çekilirken, uzmanlar bu tür gözlemlerin çoğunun daha sonra balon, drone ya da optik yanılsama gibi nedenlerle açıklanabildiğini belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Call of Duty geliştiricisi Vince Zampella korkunç kazada hayatını kaybetti
Beşar Esad ve ailesi Rusya'da nasıl yaşıyor? BAE ile de özel anlaşma yaptılar
ETİKETLER
#abd
#ufo
#Tanımlanamayanhavaolayı
#Rhodeisland
#Anonimpilota
#Havakontrolü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.