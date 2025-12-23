Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın olduğu jetin enkazına ulaşıldı!

Kategoriler
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan akşam saatlerinde Tripoli’ye gitmek üzere kalkış yapan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da yer aldığı özel iş jetiyle ilgili acı haber geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bugün gerçekleştirilen görüşmelerin ardından dönüş yoluna geçen 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın, saat 20.52 sularında radardan kaybolduğu ve Haymana ilçesi yakınlarında enkazına ulaşıldığı bildirildi.