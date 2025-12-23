Bal kovanlarına saldırıp yiyen ayıya böyle isyan etti! Eğlenceli anlar kamerada

Rize'de kış uykusuna yatmak yerine gezintiye çıkmayı tercih eden ayı, Çayeli ilçesindeki bir köyde yaşayan Dursunali Kömürcü'nün kovanlarına musallat oldu. Kovanların bulunduğu yere ulaşan ayı tüm kovanları parçalayarak içerisindeki balı yedi. Arıcıları mağdur eden ayı saldırısı konusunda yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösteren Kömürcü, "Ben şimdi ne edeyim. Devlet vurmayın diyor. Böyle bir şey olmaz" ifadeleriyle olaya tepki gösterdi.