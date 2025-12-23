Bakanlık paylaştı! Koruma altına alındı: Minik bir misafirimiz var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elazığ'da ekipler tarafından yapılan denetimlerde yakalanan makak maymunu yavrusu koruma altına alındı.;
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden 'Minik bir misafirimiz var' notuyla yapılan açıklamada, "Elazığ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin ihbarı üzerine gerçekleştirdiği denetimlerde makak maymunu ele geçirildi. Yavru maymun veteriner hekimlerimizin kontrollerinin ardından koruma altına alındı" denildi.