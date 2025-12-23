Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Cavo Otomotiv kimin, kaç çalışanı var? Cavo Otomotiv’in sahibi Kemal Amanoel kimdir, aslen nereli?

Cavo Otomotiv, 1984 yılında kurulmuş ve otomotiv tedarik sanayinde faaliyet göstermektedir. Üretimleriyle otomobil üreticilerine ulaşan Cavo Otomotiv, çalışanlarına yaptığı zamla birlikte gündeme geldi. Yapılan sözleşmeye göre çalışan işçilerin aylık net gelirleri 95 bin TL’ye yükseldi. Cavo Otomotiv İn Slovakya, Almanya, Kanada gibi ülkelerde ofisi bulunmaktadır. Cavo Otomotiv’in sahibi Kemal Amanoel’in ise hayatı merak konusu oldu. Peki Cavo Otomotiv’in sahibi Kemal Amanoel kimdir? İşte, Can Otomotiv’in sahibine ilişkin bilinenler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cavo Otomotiv kimin, kaç çalışanı var? Cavo Otomotiv’in sahibi Kemal Amanoel kimdir, aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 14:30

Cavo , 40 yıllık sektör tecrübesiyle öne çıkıyor. Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren firma, emniyet ürünleri, çeşitli mekanizmalar, kumanda kabloları üretmektedir. 20 binden fazla ürün yelpazesi bulunurken 4 farklı ülkede ofisi bulunmaktadır. Türkiye’deki genel merkezi ’de bulunan firmanın şirket çalışanlarının maaşlarını yüzde 100 zamla 95 bin liraya çıkardı.

CAVO OTOMOTİV KİMİN?

Kocaeli’de otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren Cavo Otomotiv, 1984 yılında Kocaeli’nde kurulmuştur. Aile kökenli bir sermayeye sahip olduğu bilinen Cavo Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Amanoel’dir.

Cavo Otomotiv kimin, kaç çalışanı var? Cavo Otomotiv’in sahibi Kemal Amanoel kimdir, aslen nereli?

CAVO OTOMOTİV’İN SAHİBİ KEMAL AMANOEL KİMDİR?

Cavo Otomotivi’in sahibi Kemal Amanoel, Türk sanayisinin önemli isimlerinden birisi olarak dikkat çekmiştir. İstanbul’un Kasımpaşa ilçesinde doğduğu bilinen Kemal Amanoel, 1984 yılında kurduğu Cavo Otomotiv’i küçük bir girişim olarak başlatmış ve dünya devlerine parça tedarik eden küresel bir şirket haline getirmiştir.

CAVO OTOMOTİV’İN KAÇ ÇALIŞANI VAR?

Emniyet ekipmanları, kumanda kablolar ve çeşitli otomotiv mekanizmaları tasarlayan şirkette çalışan sayısı 527’dir. Çalışanlarının yüzde 30’u kadınlardan oluşurken 24.500m² alanına sahiptir. 20 binden fazla ürün yelpazesine sahip olan firmanın Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Almanya ve Slovakya’da ofisi bulunmaktadır.

ETİKETLER
#kocaeli
#üretim
#otomotiv
#maaş zamları
#Tedarik Sanayi
#Cavo Otomotiv
#Kemal Amanoel
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.