Cavo Otomotiv kimin, kaç çalışanı var? Cavo Otomotiv’in sahibi Kemal Amanoel kimdir, aslen nereli?

Cavo otomotiv, 40 yıllık sektör tecrübesiyle öne çıkıyor. Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren firma, emniyet ürünleri, çeşitli mekanizmalar, kumanda kabloları üretmektedir. 20 binden fazla ürün yelpazesi bulunurken 4 farklı ülkede ofisi bulunmaktadır. Türkiye’deki genel merkezi Kocaeli’de bulunan firmanın şirket çalışanlarının maaşlarını yüzde 100 zamla 95 bin liraya çıkardı.

CAVO OTOMOTİV KİMİN?

Kocaeli’de otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren Cavo Otomotiv, 1984 yılında Kocaeli’nde kurulmuştur. Aile kökenli bir sermayeye sahip olduğu bilinen Cavo Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Amanoel’dir.

CAVO OTOMOTİV’İN SAHİBİ KEMAL AMANOEL KİMDİR?

Cavo Otomotivi’in sahibi Kemal Amanoel, Türk sanayisinin önemli isimlerinden birisi olarak dikkat çekmiştir. İstanbul’un Kasımpaşa ilçesinde doğduğu bilinen Kemal Amanoel, 1984 yılında kurduğu Cavo Otomotiv’i küçük bir girişim olarak başlatmış ve dünya devlerine parça tedarik eden küresel bir şirket haline getirmiştir.

CAVO OTOMOTİV’İN KAÇ ÇALIŞANI VAR?

Emniyet ekipmanları, kumanda kablolar ve çeşitli otomotiv mekanizmaları tasarlayan şirkette çalışan sayısı 527’dir. Çalışanlarının yüzde 30’u kadınlardan oluşurken 24.500m² üretim alanına sahiptir. 20 binden fazla ürün yelpazesine sahip olan firmanın Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Almanya ve Slovakya’da ofisi bulunmaktadır.