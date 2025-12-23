Menü Kapat
12°
Yaşam
Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Aralık: Pegasus bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

Pegasus yurt dışını 5 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sağlıyor. Ucuz bilet kampanyası Viyana, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Münih, Stuttgart, Amsterdam, Cenevre, Hurghada, Sofya, Atina, Priştine, Erivan, Gence, Batum, Kuasi ve diğer birçok şehri kapsayacak. Pegasus ucuz bilet kampanyasından yararlanmak isteyenler, flypgs.com veya mobil uygulama üzerinden biletleri satınalabilecek. Kampanya belirlenen hatlardaki seçili uçuşlardan 150 bin koltuk için geçerli olacak. Peki Pegasus yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli? İşte, kampanyanın detayları…

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Aralık: Pegasus bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
yurt dışı kampanyası yoğun ilgi görüyor. 1 Şubat-28 Mart tarihleri arasındaki belirli uçuşları kapsayacak. Yurt dışı hatlarda seçili uçuşlarda kampanya 150 bin koltuk sınırlı olacak. İndirimli biletlerden yararlanabilmek için belirlenen sürede bilet alımının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Pegasus yurt dışı bilet kampanyası tek yön veya gidiş-dönüş uçak bileti şeklinde olabilecek. Ucuz bilet kampanyasından yararlanarak kış tatili yapmak isteyenler ise hem uçuş saatlerini hem de güzergahları merak ediyor. İşte, Pegasus ucuz bilet kampanyası başvuru tarihi…

PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYASI 2025 NE ZAMAN?

Yurt dışına 5 Euro’dan başlayan fiyatlarya edilebiliyor. Kampanyalı biletler 23-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan biletlerde geçerli olacak. Ucuz bilet kampanyaları 1 Şubat 2026 - 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşları kapsayacak. Pegasus ucuz bilet kampanyasından bilet almak isteyenler flypgs.com veya mobil uygulama üzerinden indirimli bilet alabilirler.

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Aralık: Pegasus bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

PEGASUS YURT DIŞI KAMPANYASI HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

Pegasus yurt dışı bilet kampanyası Avrupa ve farklı bölgelerdeki birçok uçuşta geçerli olacak. Viyana, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Cenevre, Şarm El Şeyh, İskenderiye, Hurgada, Tiran, Atina, Priştine, Üsküp, Podgoritsa, Erivan, Gence, Bakü, Tiflis, Köln, Rotterdam, Bağdat, Erbil, Kuveyt, Amman, Zagreb, Riyad, Abu Dabi, Londra, Manchester, Birmingham, Helsinki, Nice, Paris, Milano, Madrid, Stockholm, Zürih, Aktau, Maskat, Beyrut gibi şehirlere 5 Euro’dan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.Bilet kampanyasının geçerli olduğu uçuşlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASININ GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

5€+ vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktyubinsk

İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Batum

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin

İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Aralık: Pegasus bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Gence

İstanbul Sabiha Gökçen-Graz

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover

İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev

İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi

İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Luxor-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsa Alam-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Podgorica-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen

Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen

Amman-İstanbul Sabiha Gökçen

Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

Dammam -İstanbul Sabiha Gökçen

Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 Aralık: Pegasus bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

Paris-İstanbul Sabiha Gökçen

Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen

Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen

Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Bağdat-Ankara

Ankara-Bakü-Ankara

Ankara-Berlin-Ankara

Ankara-Duesseldorf

Ankara-Erbil-Ankara

Ankara-Frankfurt

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Köln-Ankara

Ankara-Krakow

Ankara-Lizbon-Ankara

Ankara-Londra (GB)-Ankara

Ankara-Podgorica-Ankara

Ankara-Sharm El Sheikh-Ankara

Ankara-Stuttgart-Ankara

Ankara-Viyana

Amman-Ankara

Kopenhag-Ankara

İzmir-Barcelona-İzmir

İzmir-Berlin-İzmir

İzmir-Duesseldorf-İzmir

İzmir-Frankfurt-İzmir

İzmir-Kahire (SPX)-İzmir

İzmir-Köln-İzmir

İzmir-Lizbon-İzmir

İzmir-Londra (GB)-İzmir

İzmir-Madrid-İzmir

İzmir-Podgorica-İzmir

İzmir-Sharm El Sheikh-İzmir

İzmir-Stuttgart-İzmir

İzmir-Üsküp-İzmir

Antalya-Bakü-Antalya

Antalya-Berlin-Antalya

Antalya-Beyrut-Antalya

Antalya-Billund-Antalya

Antalya-Bükreş-Antalya

Antalya-Duesseldorf-Antalya

Antalya-Frankfurt-Antalya

Antalya-Goteborg-Antalya

Antalya-Hamburg-Antalya

Antalya-Hannover-Antalya

Antalya-Helsinki-Antalya

Antalya-Hurghada

Antalya-Kişinev

Antalya-Kopenhag-Antalya

Antalya-Köln-Antalya

Antalya-Leipzig-Antalya

Antalya-Londra (GB)-Antalya

Antalya-Münih-Antalya

Antalya-Nürnberg-Antalya

Antalya-Sharm El Sheikh

Antalya-Stockholm-Antalya

Antalya-Stuttgart-Antalya

Antalya-Talin-Antalya

Antalya-Tiflis-Antalya

Antalya-Tiran-Antalya

Antalya-Zürih-Antalya

Abu Dabi-Antalya

Amman-Antalya

Şarja-Antalya

Çukurova-Beyrut-Çukurova

Çukurova-Duesseldorf-Çukurova

Diyarbakır-Köln-Diyarbakır

Elazığ-Köln-Elazığ

Gaziantep-Duesseldorf-Gaziantep

Gaziantep-Köln-Gaziantep

Kayseri-Duesseldorf-Kayseri

Kayseri-Köln-Kayseri

Kayseri-Rotterdam-Kayseri

Samsun-Duesseldorf-Samsun

Trabzon-Duesseldorf-Trabzon

Berlin-Gaziantep

Kopenhag-Konya

