Anthony Musaba'nın serbest kalma maddesi, bedeli! Fenerbahçe'nin temasları başladı

Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Musaba için temasların başladığı iddiası ortaya atılırken taraftarın gündeminde son dakika gelişmeleri yer alıyor. Anthony Musaba, Samsunspor forması giyerken güncel olarak Fenerbahçe ile adı anılıyor.
Tedesco'nun takımında görmek istediği Samsunspor oyuncusu Musaba için serbest kalma maddesi taraftarın gündemine yerleşti. Hollandalı oyuncu için girişimlere başlanırken serbest kalma bedeli yurt dışı transferi için 5 milyon euro, Türkiye içindeki transferler için ise 6 milyon euro olarak belirlendi. Buna göre Fenerbahçe oyuncuyu almak isterse 6 milyon euro ücret ödemek zorunda kalacak.
6 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Samsunspor forması giyiyor. Demokratik Kongo asıllı olan Anthony'nin kardeşi Richie de kendisi gibi profesyonel futbolcudur. Oyuncu kanat mevkiinde oynarken, Profesyonel kariyerine altyapısında yetiştiği NEC'te 2019 yılında başladı.
2019–2020
NEC
Maç: 28
Gol: 7
2020–2023
Monaco
Maç: 0
Gol: 0
2020–2021
Cercle Brugge (kiralık)
Maç: 29
Gol: 6
2021–2022
Heerenveen (kiralık)
Maç: 31
Gol: 1
2022
Metz (kiralık)
Maç: 7
Gol: 0
2023
NEC (kiralık)
Maç: 16
Gol: 1
2023–2025
Sheffield Wednesday
Maç: 72
Gol: 10
2025–
Samsunspor
Maç: 8
Gol: 2