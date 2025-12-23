Anthony Musaba'nın serbest kalma maddesi, bedeli! Fenerbahçe'nin temasları başladı

Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Musaba için temasların başladığı iddiası ortaya atılırken taraftarın gündeminde son dakika gelişmeleri yer alıyor. Anthony Musaba, Samsunspor forması giyerken güncel olarak Fenerbahçe ile adı anılıyor.

MUSABA SERBEST KALMA MADDESİ, BEDELİ

Tedesco'nun takımında görmek istediği Samsunspor oyuncusu Musaba için serbest kalma maddesi taraftarın gündemine yerleşti. Hollandalı oyuncu için girişimlere başlanırken serbest kalma bedeli yurt dışı transferi için 5 milyon euro, Türkiye içindeki transferler için ise 6 milyon euro olarak belirlendi. Buna göre Fenerbahçe oyuncuyu almak isterse 6 milyon euro ücret ödemek zorunda kalacak.

MUSABA HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR?

6 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Samsunspor forması giyiyor. Demokratik Kongo asıllı olan Anthony'nin kardeşi Richie de kendisi gibi profesyonel futbolcudur. Oyuncu kanat mevkiinde oynarken, Profesyonel kariyerine altyapısında yetiştiği NEC'te 2019 yılında başladı.

ANTHONY MUSABA İSTATİSTİKLERİ

2019–2020

NEC

Maç: 28

Gol: 7

2020–2023

Monaco

Maç: 0

Gol: 0

2020–2021

Cercle Brugge (kiralık)

Maç: 29

Gol: 6

2021–2022

Heerenveen (kiralık)

Maç: 31

Gol: 1

2022

Metz (kiralık)

Maç: 7

Gol: 0

2023

NEC (kiralık)

Maç: 16

Gol: 1

2023–2025

Sheffield Wednesday

Maç: 72

Gol: 10

2025–

Samsunspor

Maç: 8

Gol: 2