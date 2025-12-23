Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ev alacaklar dikkat! Hayalleri kabusa döndü, tuzağa böyle çekildiler

Türkiye genelinde sahte web siteyle yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 23 milyon TL vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. Osmaniye merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "İlk evim" kod adlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 14:13

isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de sosyal medya üzerinde ava çıkan dolandırıcılar....

Osmaniye'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, ev almak isteyen vatandaşları tuzaklarına düşüren bir çetenin peşine düştü.

Ev alacaklar dikkat! Hayalleri kabusa döndü, tuzağa böyle çekildiler

SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. Sahte siteler aracılığıyla; konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kura önceliği gibi vaatlerde bulunularak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep edildiği tespit edildi.

Ev alacaklar dikkat! Hayalleri kabusa döndü, tuzağa böyle çekildiler

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Osmaniye merkezli olarak Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan Sinan Ateş davası için onama talebi!
Günlerdir aranan kayıp öğretmenin cesedi bulundu
Halı sahada birbirlerine girdiler! Tekmeli yumruklu kavga kamerada
ETİKETLER
#dolandırıcı
#çete
#sahte ilan
#Ev Almak
#Sosyal Medya Dolandırıcılığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.