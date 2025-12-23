Ev alacaklar dikkat! Hayalleri kabusa döndü, tuzağa böyle çekildiler

Ev almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de sosyal medya üzerinde ava çıkan dolandırıcılar....

Osmaniye'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, ev almak isteyen vatandaşları tuzaklarına düşüren bir çetenin peşine düştü.

SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. Sahte siteler aracılığıyla; konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kura önceliği gibi vaatlerde bulunularak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep edildiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Osmaniye merkezli olarak Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.