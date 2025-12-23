Eskişehir'de kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan kimdir, bulundu mu? 7 gündür kayıptı

7 gündür kayıp olan ve arama kurtarma çalışmaları sürdürülen öğretmen için birçok ekip seferber oldu. Porsuk Çayı’nın Gökmeydan Mahallesi kısmında Eskişehir İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü’nden 9, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nden (OBAK) 5, Dorlion Arama Kurtarma’dan (DAK) 4, MEB Arama ve Kurtarma Birimi’nden (AKUB) 5, Şişecam’ın Acil Vaka Ekibi (SAVE) 4, itfaiyeden 6,Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) 5 ve Sivil Arama Kurtarma Derneği’nden (SARTEM) 2 çalışan olmak üzere toplam 40 kişilik ekiple aramalar tamamlandı.

ESKİŞEHİR'DE KAYIP OLAN ÖĞRETMEN TUNCAY ARSLAN KİMDİR?

Porsuk Çayı'nın Gökmeydan Mahallesi kısmında yoğunlaşan aramalara rağmen, cesedin Gündoğdu mahallesi Mihallıçık caddesi yanındaki Porsuk Çayı bölgesinde cansız bedeni bulunan öğretmen Tuncay Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden ismin 51 yaşında Türkçe öğretmeni olduğu biliniyor. Eskişehir’de 6 gün önce kaybolan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ı arama çalışmaları en son görüldüğü yer olan Porsuk Çayı’nın Gökmeydan Mahallesi'nde gerçekleşti. Sami Sipahi Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni olan isim, 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı ve kimse tarafından bir daha görülmedi.

ESKİŞEHİR KAYIP ÖĞRETMEN BULUNDU MU?

Eskişehir'de 7 gün önce kaybolan ve günlerdir çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından Porsuk Çayı'nda aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cesedinin bulunduğu bildirildi. 7 gündür devam eden çalışmalar tamamlanırken kayıp olan öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.