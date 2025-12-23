Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Eskişehir'de kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan kimdir, bulundu mu? 7 gündür kayıptı

Eskişehir’de7 gündür kayıp olan 51 yaşındaki Türkçe öğretmeni için arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Tuncay Arslan'ın aramaları sürerken üzücü haber geldi. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü koordinesindeki 40 kişilik ekip, havadan ve Porsuk Çayı’nın içinde arama çalışmalarını tamamladı. Eskişehir'de kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından kimdir merak edildi.

Haberi Paylaş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 14:05

7 gündür olan ve çalışmaları sürdürülen öğretmen için birçok ekip seferber oldu. Porsuk Çayı’nın Gökmeydan Mahallesi kısmında İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü’nden 9, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nden (OBAK) 5, Dorlion Arama Kurtarma’dan (DAK) 4, MEB Arama ve Kurtarma Birimi’nden (AKUB) 5, Şişecam’ın Acil Vaka Ekibi (SAVE) 4, itfaiyeden 6,Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) 5 ve Sivil Arama Kurtarma Derneği’nden (SARTEM) 2 çalışan olmak üzere toplam 40 kişilik ekiple aramalar tamamlandı.

ESKİŞEHİR'DE KAYIP OLAN ÖĞRETMEN TUNCAY ARSLAN KİMDİR?

Porsuk Çayı'nın Gökmeydan Mahallesi kısmında yoğunlaşan aramalara rağmen, cesedin Gündoğdu mahallesi Mihallıçık caddesi yanındaki Porsuk Çayı bölgesinde cansız bedeni bulunan öğretmen Tuncay Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Eskişehir'de kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan kimdir, bulundu mu? 7 gündür kayıptı

Hayatını kaybeden ismin 51 yaşında Türkçe öğretmeni olduğu biliniyor. Eskişehir’de 6 gün önce kaybolan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ı arama çalışmaları en son görüldüğü yer olan Porsuk Çayı’nın Gökmeydan Mahallesi'nde gerçekleşti. Sami Sipahi Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni olan isim, 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı ve kimse tarafından bir daha görülmedi.

Eskişehir'de kayıp olan öğretmen Tuncay Arslan kimdir, bulundu mu? 7 gündür kayıptı

ESKİŞEHİR KAYIP ÖĞRETMEN BULUNDU MU?

Eskişehir'de 7 gün önce kaybolan ve günlerdir çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından Porsuk Çayı'nda aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cesedinin bulunduğu bildirildi. 7 gündür devam eden çalışmalar tamamlanırken kayıp olan öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.

