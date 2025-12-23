Beşiktaş'ta derbi öncesi flaş Rafa Silva kararı

Kategoriler
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, bugün derbide Fenerbahçe’ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda aylardır süren Portekizli yıldız Rafa Silva kriziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Rizespor maçıyla birlikte yeniden maç kadrosuna dönen Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahil edilmedi.
Ligde 48 gün sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroda yer alan ancak maç öncesi ısınmada isteksiz görüntüsüyle taraftarların tepkisi alan 32 yaşındaki futbolcu, bu mücadelede forma şansı bulamamıştı.