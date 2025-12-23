Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR'ı açıklandı!

Kategoriler
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, grup aşamalarıyla devam ediyor. C Grubu’nun ilk maçında Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Beşiktaş, gruptan çıkma yolunda ilk avantajı elde etmek için yeşil sahada kozlarını paylaşacak.
Merkez Hakem Kurulu, bu kritik müsabakanın saha içi yönetimini Oğuzhan Çakır’a emanet etti.
Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görevlendirildi. Taşkınsoy, tartışmalı pozisyonlarda teknolojinin desteğiyle kararların netleşmesinde kilit rol oynayacak.
Ziraat Türkiye Kupası’ndaki bu dev randevu, bu akşam saat 20.30’da başlayacak.