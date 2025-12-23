Zafer Ergezen'den altın için yılın son uyarısı! 2026'da ne kadar yükselecek?

ALTIN BİR SÜRE YUKARI YÖNLÜ DEVAM EDECEK?

Altın nereye kadar yükselmeye devam edecektir diye soracaktır izleyiciler. Ben şu ana kadar ons için 4750 dolar seviyesini makul olarak görüyordum ama bunu bir miktar daha yukarı çekip 5.000 5.250 bandı 2026'da hedef seviye olarak görüyorum."