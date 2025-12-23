Menü Kapat
Zafer Ergezen'den altın için yılın son uyarısı! 2026'da ne kadar yükselecek?

Aralık 23, 2025 11:58
1
Aralık 23, 2025 11:58

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Haftayı zirveden açan altın fiyatları 23 Aralık Salı gününü de rekorla açtı. Tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları vatandaşlar tarafından yeniden takibe alındı. Peki yükseliş devam edecek mi düzeltme mi gelecek?

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, yatırımcının merak ettiği altın sorularını TGRT Haber canlı yayınında yanıtladı. 

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Zafer Ergezen'in yorumları şöyle:

2
Zafer Ergezen'den altın için yılın son uyarısı! 2026'da ne kadar yükselecek?

"Son iki senedir bir yükseliş trendi vardı ama özellikle son 1 sene içerisinde çok hızlı bir yükseliş olduğunu gördük kıymetli metallerde. Trump'ın başkan olmasının getirdiği belirsizliğin yatırımcıları güvenli liman arayışına itmesinin de bunda payı var tabii.

3
Zafer Ergezen'den altın için yılın son uyarısı! 2026'da ne kadar yükselecek?

Bugün geldiğimiz tabloya bakacak olursak burada yeniden faiz indirimleri beklentilerinin ön plana çıktığını görüyoruz. ABD Merkez Bankası Başkanı değişecek ve bu da 2026'ya yönelik faiz indirimi beklentisini beraberinde getirdi. 

4
altın fiyatları

Bütün bu konjonktürde 4 parametreyi saymamız mümkün yükselişle ilgili olarak;

  • Merkez banklarının altın alımları
  • Merkez banklarının faiz indirimleri
  • Jeopolitik krizler 

  • Son olarak da genel tablo içinde oluşan belirsizlik 

     

     

5
Zafer Ergezen'den altın için yılın son uyarısı! 2026'da ne kadar yükselecek?

PEKİ 2026'DA NELER OLACAK?

Ben 2026 yılında değerli metallerde altın ve gümüş tarafında pozitif eğilimin devam etmesini bekliyorum. Açıkçası çok sert düşüşler beklemiyorum. 

Şu anki momentumda bunu beklemek çok sağlıklı değil. 

Alıcılı seyir devam edecektir. Çok güçlü bir sene geçiren gümüşün biraz yavaşlaması beklenebilir tabii. 

 

 

 

6
Zafer Ergezen'den altın için yılın son uyarısı! 2026'da ne kadar yükselecek?

GÜMÜŞTE ÇÖKÜŞ SENARYOSU GERÇEKÇİ DEĞİL

Gümüşün 2026 performansının 2025 performansının altında kalacağını düşünüyorum ama piyasalarda konuşulan bir çöküş senaryosu da beklemiyorum. 

 

7
Zafer Ergezen'den altın için yılın son uyarısı! 2026'da ne kadar yükselecek?

ALTIN BİR SÜRE YUKARI YÖNLÜ DEVAM EDECEK? 

Altın nereye kadar yükselmeye devam edecektir diye soracaktır izleyiciler. Ben şu ana kadar ons için 4750 dolar seviyesini makul olarak görüyordum ama bunu bir miktar daha yukarı çekip 5.000 5.250 bandı 2026'da hedef seviye olarak görüyorum."

