TGRT Haber
12°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Medhair Clinic’te Eksozom Saç Uygulamaları Nasıl Değerlendiriliyor?

Saç dökülmesine yönelik uygulamalar arasında son yıllarda eksozom temelli tedaviler de tartışılmaya başlandı.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 11:45

Hücreler arası iletişimde rol oynayan eksozomların, saç kökü çevresindeki doku yapısını desteklemeyi hedefleyen tamamlayıcı bir yöntem olarak ele alındığı belirtiliyor. Medhair Clinic’ten yapılan değerlendirmelerde de eksozom saç tedavisinin tek başına bir çözüm olarak değil, uygun hastalarda destekleyici bir yaklaşım şeklinde planlandığı ifade ediliyor.

Eksozomlar; hücrelerin salgıladığı, büyüme faktörleri ve çeşitli biyolojik sinyaller taşıyan nano boyutlu yapılar olarak tanımlanıyor. Saç tedavilerinde kullanılan eksozomların, saç foliküllerinin büyüme fazını destekleyebileceği ve saç kökü çevresindeki mikro çevreyi iyileştirme potansiyeline sahip olduğu yönünde bilimsel çalışmalar bulunuyor. Ancak uzmanlar, bu alandaki verilerin henüz sınırlı olduğunu ve yöntemin gelişmekte olan bir tedavi başlığı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Medhair Clinic’te Eksozom Saç Uygulamaları Nasıl Değerlendiriliyor?

Klinik uygulamalarda eksozom saç tedavisi, genellikle saçlı derinin ve dökülme tipinin değerlendirilmesinin ardından planlanıyor. Hazır eksozom içerikli solüsyonlar, ince uçlu enjeksiyonlarla saçlı deriye uygulanabiliyor. Bazı protokollerde mikroiğneleme gibi yöntemlerle kombine edilerek uygulanması da söz konusu olabiliyor. İşlem çoğunlukla ayaktan gerçekleştiriliyor ve hastalar aynı gün günlük yaşamlarına dönebiliyor.

Medhair Clinic’te eksozom tedavisinin; saç ekimi, PRP, mezoterapi ve medikal tedavilerle birlikte, kişiye özel planlanan protokollerin bir parçası olarak ele alındığı aktarılıyor. Uygulamanın özellikle saç köklerinin tamamen kaybolmadığı erken ve orta evre dökülmelerde ya da saç ekimi sonrası süreci desteklemek amacıyla gündeme geldiği belirtiliyor.

"HER HASTA İÇİN UYGUN DEĞİL"

Eksozom saç tedavisinin her hasta için uygun olmadığına da dikkat çekiliyor. İleri derecede saç kaybı bulunan ve saç köklerinin büyük ölçüde kaybolduğu vakalarda, tek başına eksozom uygulamasının yeterli olmayabileceği, bu durumlarda saç ekiminin temel çözüm olmaya devam ettiği ifade ediliyor. Bu nedenle tedavi uygunluğunun mutlaka bireysel değerlendirme ile belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bilimsel literatürde eksozomların saç folikülü büyümesini destekleyen bazı biyolojik mekanizmalar üzerinde etkili olabileceğine dair veriler bulunsa da, bu çalışmaların büyük kısmının sınırlı hasta sayıları ve kısa takip sürelerine dayandığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu nedenle eksozom saç tedavisinin “kesin çözüm” olarak değil, araştırmaları devam eden destekleyici bir yöntem olarak ele alınmasının daha gerçekçi olduğu görüşünde.

Düzenleyici çerçevenin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği eksozom uygulamalarında, kullanılan ürünün kaynağı ve üretim standartlarının önem taşıdığına işaret ediliyor. Medhair Clinic’te de tedavi planlarının, güncel bilimsel veriler ve hasta güvenliği çerçevesinde oluşturulduğu bilgisi paylaşılıyor.

ETİKETLER
#saç dökülmesi
#Eksozom Tedavisi
#Saç Tedavisi
#Saç Folikülü
#Eksozomlar
#Sağlık
TGRT Haber
