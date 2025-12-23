Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! Bakan Uraloğlu duyurdu

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyollara yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabileceğini söyledi.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! Bakan Uraloğlu duyurdu
Körpü ve otoyol ücretlerine yeni yılda uygulanacak fiyat tarifesi belli oldu. ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! Bakan Uraloğlu duyurdu

ZAM ORANI BELLİ OLDU

Bakan Uraloğlu, karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında artacağını aktardı.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! Bakan Uraloğlu duyurdu

"YAP-İŞLET-DEVRETTE SÖZLEŞMELERE BAKACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum"

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! Bakan Uraloğlu duyurdu

YENİDEN DEĞERLEME ORANI: 25,49

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 27 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! Bakan Uraloğlu duyurdu

YENİ ÜCRETLER NE OLACAK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücretinin 47 TL'den 58 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL'den 100 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL, Çanakkale Köprüsü de zamla 997 TL olması bekleniyor.

Otoyolların geçiş ücretlerinin ise şu şekilde olması bekleniyor;

  • İzmir-Aydın Otoyolu: 73 TL
  • Anadolu Otoyolu (Çamlıca-Akıncı): 337 TL
  • KGM Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne): 168 TL
