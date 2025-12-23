Altın fiyatları için alan açıldı! Filiz Eryılmaz ralli için hedef rakam verdi

Altın fiyatları yeniden rekor kırıyor. Gram altın geçtiğimiz günlerde en yüksek seviyeyi test etti. Gümüş ise yükselen fiyatıyla 2025 yılının şampiyonu ilan edildi. Piyasaların faiz indirim beklentisi devam ediyor. Tüm bu gelişmeler yatırımcıları nasıl etkileyecek? Katıldığı bir programda konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, yatırımcılar için çok kritik bilgiler vererek altın için alan açıldığın ifade etti.