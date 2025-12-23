Altın fiyatları için alan açıldı! Filiz Eryılmaz ralli için hedef rakam verdi

Kategoriler
Altın fiyatları yeniden rekor kırıyor. Gram altın geçtiğimiz günlerde en yüksek seviyeyi test etti. Gümüş ise yükselen fiyatıyla 2025 yılının şampiyonu ilan edildi. Piyasaların faiz indirim beklentisi devam ediyor. Tüm bu gelişmeler yatırımcıları nasıl etkileyecek? Katıldığı bir programda konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, yatırımcılar için çok kritik bilgiler vererek altın için alan açıldığın ifade etti.
Makroekonomik verilerde hem aslında içeride hem dışarıda bir miktar daha sakin bir haftada olduğumuzu belirten Eryılmaz, "İçeride bugün merkezi hükümet borç stokunu alacağız. Bunun yanında dediğiniz gibi sade yönelim anketi açıklanacak Perşembe günü. Buna bağlı olarak kapasite kullanım oranını alacağız Aralık ayına ilişkin" diyerek yılın son günlerini değerlendirdi.
Borsa İstanbul’daki görünüme dikkat çeken Eryılmaz, endeksin dar bir bantta hareket ettiğini vurgulayarak “Borsa İstanbul’da 10.000–10.400 bandında bir sıkışma görüyoruz. Haftayı 10.341 seviyesinden yatay pozitif kapattık. Ancak en temel problem işlem hacminin oldukça düşük olması” ifadelerini kullandı.
Eryılmaz’a göre yukarı yönlü hareket için kritik seviyeler net:
“10.400 ve 10.470 seviyelerinin kırılması hâlinde 11.605’lere doğru bir süreç gündeme gelebilir. Ancak 11.610 üzerine çıkmadan güçlü bir ralli beklemek zor.”
Küresel piyasalarda dikkat çeken yükselişin altını çizen Eryılmaz, “Altın 4.397 doları gördü, gümüşte ise 69,3 dolar ile tarihi rekor var” dedi. Bu yükselişin arkasında ABD’de artan faiz indirimi beklentilerinin olduğunu belirten Eryılmaz, “Piyasa, Amerikan ekonomisinin faiz indirimine daha uygun olduğunu fiyatlıyor” diye konuştu.
Jeopolitik gelişmelerin de etkili olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, İsrail–İran hattındaki gerilimin ve ABD–Venezuela ilişkilerindeki gelişmelerin güvenli liman talebini artırdığını söyledi.
Altın ve gümüşte teknik görünümün güçlü olduğuna işaret eden Eryılmaz, “Altında 4.380 dolar üzerinde kalıcılık sağlanırsa kısa vadede 4.600 dolarlara doğru bir alan açılıyor. Gümüşte ise 68 dolar üzerinde kalındıkça 72 ve 76 dolar hedefleri gündeme geliyor”
Ancak gümüş tarafında temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, “Gümüşte aşırı alım koşulları daha belirgin” uyarısında bulundu.
SPK’nın nitelikli yatırımcı limitini 5 milyon liraya yükseltmesini de değerlendiren Eryılmaz, bu adımın piyasa düzeni açısından beklenen bir karar olduğunu ancak küçük yatırımcı tarafında moral bozucu bir etki yarattığını ifade etti.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Eryılmaz, “Çok güçlü olmasa da Noel rallisiyle ABD endekslerinde pozitif bir kapanış görebiliriz. Fed’in faiz indirim süreci ve jeopolitik gelişmeler hem hisse senetlerini hem de altın-gümüş gibi güvenli limanları aynı anda destekleyebilir” dedi.