Okul müdürünü tüfekle vuran çocuğun paylaşımı şoke etti: Ağa da benim, paşa da benim

Mersin'in Anamur ilçesinde dün sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. 12 yaşındaki M.K., okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti.

OKUL MÜDÜRÜ AĞIR YARALANDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise çocuğu okulda gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken baba Y.K. de (55) Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Baba ve oğlunun savcılıkta ifadesi alınmasının ardından tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"AĞA DA BENİM, PAŞA DA BENİM"

Öte yandan okul müdürünü pompalı tüfekle vuran 12 yaşındaki öğrencinin olaydan önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Çocuk paylaşımında, "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.