12°
Eğitim
Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor

Yükseköğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Yılbaşından sonra Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeyle binlerce öğrenciye af yolu geliyor. İşte detaylar...

Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor
Yükseköğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Üzerinde çalışılan taslak kanun teklifine göre; üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu gerekçesiyle okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af gündeme gelebilecek.

Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor

BİNDEN FAZLA TIP ÖĞRENCİSİNİN FAYDALANMASI BEKLENİYOR

Yılbaşından sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeden yaklaşık 1200 tıp öğrencisinin faydalanması öngörülüyor.

Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor

AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap ya da projeler aracılığıyla diploma veya akademik unvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak. Kazandıkları akademik derece ve unvanlar geri alınacak.

Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor

PARA CEZASI VERİLECEK

Başkası adına ücretli veya ücretsiz şekilde tez yazan, üreten ya da bu işe aracılık eden kişilere 5 bin ile 10 bin lira arasında adli para cezası verilecek.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ GENİŞLETİRİLECEK

Taslağa göre, Ziraat Bankası Eğitim Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip “Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması planlanıyor. Üniversite bünyesinde, Mühendislik Fakültesi, Finans Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Memleket Sandıkları Meslek Yüksekokulu bulunacak. Teknoloji transfer ofislerinin yapısı güçlendirilerek üniversite- sanayi işbirliği geliştirilecek.

Yılbaşından sonra Meclis'te! Binlerce öğrenciye af geliyor

Düzenlemede, Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi veya sertifikaların sahte olarak düzenlenmesi, düzenlettirilmesi fiilleri, Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde cezalandırılması da yer alıyor. Buna göre belirli şartlar altında cezada indirim yapılmasına veya suçun cezasız kalmasına imkân tanınmayacak.

#Yükseköğretim Kanunu
#Öğrenci Afı
#Tez Sahteciliği
#Akademik Haksızlık
#Üniversite-sanayi İşbirliği
#Eğitim
