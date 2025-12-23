Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Karadağ, Türkiye'nin vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı: Kalış süresi değişti

Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat hakkını yeniden yürürlüğe koydu. Fakat kalış süresi 90 günden 30 güne düştü.

23.12.2025
23.12.2025
saat ikonu 15:56

Hükümeti, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını yeniden başlattı. Fakat ülkedeki kalış süresinde değişiklik oldu. Artık kalış süresi 90 değil 30 gün. Sebep olarak ise yasa dışı göçle mücadele ve ’nin vize politikasıyla uyum sağlama amacı taşıdığı ifade edildi.

Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı kaydedildi.

GENİŞ KAPSAMLI TEDBİR PAKETİ

Karadağ makamları ile Türk yetkililer arasındaki iş birliğinin geliştirildiği, güvenlik ve göç kontrollerinin artırıldığı belirtildi. Vijesti.me'de yer alan habere göre, Hükümet üyeleri, İçişleri Bakanlığı ile Polis Müdürlüğü’nün, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yasa dışı göçe ilişkin aldığı kararlar kapsamında öngörülen tüm faaliyetleri yerine getirdiğini kaydetti.

Bu kararın, Karadağ’ın Avrupa Birliği ile vize uyum süreci kapsamında hayata geçirilen daha geniş bir tedbir paketinin parçası olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Azerbaycan başta olmak üzere bazı üçüncü ülkelere yönelik vize uygulamalarının da 15 Ocak’a kadar AB politikalarıyla uyumlu hale getirileceği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, Karadağ Hükümeti’nin AB üyelik yükümlülükleri doğrultusunda, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’nin vize politikasıyla tam uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

KARADAĞ'DA NE OLMUŞTU?

başkent Podgoritsa, Türk vatandaşları aleyhinde günlerce devam eden ırkçı protesto eylemlerine sahne olmuştu. Taraftar gruplarının desteklediği ve "Türklere ölüm", "Türkler defolun" ve "Ey Türk, dışarı" gibi ve nefret söylemlerinin hakim olduğu gösterilerin yanı sıra Türk vatandaşlarına ait işletmelere saldırılar düzenlenmişti.

Irkçı saldırılar, olayların yaşandığı başkent Podgoritsa ile sınırlı kalmamış ve Bar, Kotor ve Hersek Novi gibi kentlerde de Türk vatandaşlarının işletmelerine ve araçlarına saldırılar yaşanmıştı.

