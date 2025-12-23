Galatasaray'dan orta saha operasyonu: Okan Buruk listeyi verdi, yönetim düğmeye bastı!

Sarı-kırmızılılar, hem defansif hem de hücum yönü kuvvetli olan "çift yönlü" bir orta saha transferi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Yönetim, listenin ilk sırasında yer alan dört aday için kulüpleriyle ve oyuncu temsilcileriyle eş zamanlı olarak temaslara başladı. Bu transfer harekatında hem Premier Lig'in tecrübeli isimleri hem de Fransa Ligi'nin yükselen değerleri ön planda tutuluyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF ANDRE

Galatasaray’ın listesindeki en maliyetli ve dikkat çekici isimlerin başında Wolverhampton forması giyen Brezilyalı ön libero Andre geliyor. Bu sezon İngiliz ekibinde 19 maçta 1424 dakika gibi ciddi bir süre alan 24 yaşındaki oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

CİMBOM'A BİR URUGUAYLI DAHA

Listenin bir diğer ağır topu ise Manchester United’ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte. Kırmızı Şeytanlar ile 2029’a kadar kontratı olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta görev alarak sert oyun yapısıyla Okan Buruk’un dikkatini çekmeyi başardı.

FRANSA PAZARI YAKIN TAKİPTE

Orta saha arayışında rotayı Fransa’ya da kıran sarı-kırmızılılar, Rennes’in parlayan yıldızı Djaoui Cisse’yi listesine dahil etti. Son dönemdeki performansıyla piyasa değerini 15 milyon Euro seviyesine çıkaran 21 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçta 721 dakika sahada kalarak potansiyelini kanıtladı. Cisse'nin 2030 yılına kadar süren uzun vadeli sözleşmesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülse de yönetim şartları zorlamaya kararlı.

ARTHUR AVOM: FIRSAT TRANSFERİ ADAYI

Listenin son ismi ise Lorient forması giyen Arthur Avom olarak belirlendi. Diğer adaylara kıyasla skora daha yakın bir görüntü çizen 20 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, bu sezon 16 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Avom’un sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Galatasaray yönetimi için bu transferi cazip bir "fırsat hamlesi" haline getiriyor.