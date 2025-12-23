Büyükçekmece’de feci kaza! Motosiklet karşı şeritten gelen araçla çarpıştı: 2 ölü

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine bağlı Celaliye Mahallesi'nde feci bir kaza yaşandı. Okul bölgelerine yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen çarpışma sonucu iki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

ÇARPIŞMA SONRASI YOLA SAVRULDULAR

Jiyan Ulus’un kontrolündeki motosikletin karşı şeritten gelen bir binek araçla kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus ve arkasında bulunan arkadaşı Muhammet Seçgin sert bir şekilde asfalta savruldu. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde sürücü Jiyan Ulus’un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Seçgin ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti.

DAHA ÖNCE ÖNLEM BAŞVURUSU YAPMIŞLAR

Kazanın yaşandığı bölgede oturan ve olaya tanıklık eden Canan Dağlı, "Karşı istikametlerde geliyordu, yerde ölen kişide hiçbir refleks yoktu. Diğeri nefes alıp veriyordu ama kötü durumdaydı. Neden olduğunu bilmiyordum. Kaymış olabilirler. Hız kesici kasiste yok, ben istekte de bulundum. Önlem alınması gerekiyor. Okul bölgesi burası okula gidiyor çocuklar" dedi.

Hayatını kaybeden gençlerden Jiyan Ulus’un Meslek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi, Muhammet Seçgin’in ise yine aynı bölgede 11’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.