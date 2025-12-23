Menü Kapat
12°
Ekonomi
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026 asgari ücret zammında toplantı tarihi belli oldu

2026 asgari ücret zammının ne kadar olacağına dair yapılan görüşmelerin üçüncüsünün tarihi belli oldu. Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan asgari ücret zammında 3. toplantı saat kaçta, ne zaman yapılacak araştırılıyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan asgari ücret zammında son kararın çıkacağı tarih bekleniyor. Vatandaşlar ise asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak araştırmasına başladı.

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026 asgari ücret zammında toplantı tarihi belli oldu
Asgari 3.,4. toplantı ne zaman merak edilirken bugün karar çıktı. Tespit Komisyonu üçüncü kez bu akşam 18.00'de toplanacak. yılında uygulanacak olan asgari ücret zammının ne kadar olacağı toplantıların sonucunda belli olacak.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN 2025?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı toplantının saati belli oldu. Görüşme 23 Aralık günü 18.00'de gerçekleşecek. Binlerce kişinin gündeminde olan toplantıda 2026 yılında yüzde kaç yapılacağına dair konuşmalar yapılacak.

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026 asgari ücret zammında toplantı tarihi belli oldu

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 yılında yaklaşık 7 milyon çalışanın alacağı asgari ücret için zam oranında süreç henüz tamamlanmadı. Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan konu ile ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken üçüncü toplantı bugün 18.00'de başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026 asgari ücret zammında toplantı tarihi belli oldu

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BUGÜN MÜ?

Üçüncü kez gerçekleşecek olan toplantının tarihi duyuruldu. Açıklamaya göre asgari ücret zammı toplantısı bugün 18.00'de gerçekleşecek. 7 milyon kişiyi ilgilendiren görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapılması bekleniyor.

