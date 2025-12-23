Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026 asgari ücret zammında toplantı tarihi belli oldu

Asgari toplantı 3.,4. toplantı ne zaman merak edilirken bugün karar çıktı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez bu akşam 18.00'de toplanacak. 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammının ne kadar olacağı toplantıların sonucunda belli olacak.

2026 yılında yaklaşık 7 milyon çalışanın alacağı asgari ücret için zam oranında süreç henüz tamamlanmadı. Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan konu ile ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken üçüncü toplantı bugün 18.00'de başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

