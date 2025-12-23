Asgari ücret kaç toplantıda belli oluyor, bugün açıklanır mı 23 Aralık? 3. toplantı bu akşam

Türkiye'nin gündeminde yer alan asgari ücret zammında 3. görüşme bu akşam 18.00'de yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET KAÇ TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR?

7 milyon kişinin gündeminde olan asgari ücret için zam görüşmeleri devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanırken kaç toplantıda belli olacağı da gündeme geldi. Asgari ücret toplantıları genelde 3 veya 4 kez yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 4 kez toplantı yapılırken toplantı sayısı sürece bağlı değişiyor. Fakat genel olarak 3-4 toplantıda karar çıkıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BUGÜN AÇIKLANIR MI 23 ARALIK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bugün gerçekleşecek olan toplantı sonrasında asgari ücret zam oranı duyurulabilirken son bir toplantı tarihi de verilebilir. Buna göre durum belirsizliğini koruyor. Birçok uzman asgari ücret zammının bugün açıklanmasını beklerken birçok uzman da bir toplantı daha yapılabileceğini söylüyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI KAÇ KERE TOPLANIR?

Geçtiğimiz yıl görüşmelerde süreç uzun sürerken komisyon 4 kez toplanmıştı. Milyonların takip ettiği toplantılar genelde 3 veya 4 kez yapılıyor. Anlaşma durumuna bağlı olarak 2. toplantıda da sonuç çıkabilirken 4. toplantıya da uzayabiliyor. 2025 yılı zammı hesaplaması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. kez toplanmıştı. Bu yıl ise komisyon üçüncü kez bu akşam 18.00'de toplanacak.