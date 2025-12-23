Menü Kapat
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Asgari ücret kaç toplantıda belli oluyor, bugün açıklanır mı 23 Aralık? 3. toplantı bu akşam

Asgari ücret 3. toplantının ne zaman yapılacağı belli oldu. İlk 12 Aralık'ta toparlanan komisyon, ikinci görüşmesini 18 Aralık'ta gerçekleştirdi. 7 milyon çalışanın heyecanla beklediği 2026 asgari ücret zammında süreç devam ederken asgari ücret kaç toplantıda belli oluyor araştırıldı. Milyonlarca kişinin gündeminde ise asgari ücret zammı bugün açıklanır mı sorusu yer aldı.

Asgari ücret kaç toplantıda belli oluyor, bugün açıklanır mı 23 Aralık? 3. toplantı bu akşam
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
14:49
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
14:56

Türkiye'nin gündeminde yer alan zammında 3. bu akşam 18.00'de yapılacak. 'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET KAÇ TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR?

7 milyon kişinin gündeminde olan asgari ücret için görüşmeleri devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanırken kaç toplantıda belli olacağı da gündeme geldi. Asgari ücret toplantıları genelde 3 veya 4 kez yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 4 kez toplantı yapılırken toplantı sayısı sürece bağlı değişiyor. Fakat genel olarak 3-4 toplantıda karar çıkıyor.

Asgari ücret kaç toplantıda belli oluyor, bugün açıklanır mı 23 Aralık? 3. toplantı bu akşam

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BUGÜN AÇIKLANIR MI 23 ARALIK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bugün gerçekleşecek olan toplantı sonrasında asgari ücret zam oranı duyurulabilirken son bir toplantı tarihi de verilebilir. Buna göre durum belirsizliğini koruyor. Birçok uzman asgari ücret zammının bugün açıklanmasını beklerken birçok uzman da bir toplantı daha yapılabileceğini söylüyor.

Asgari ücret kaç toplantıda belli oluyor, bugün açıklanır mı 23 Aralık? 3. toplantı bu akşam

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI KAÇ KERE TOPLANIR?

Geçtiğimiz yıl görüşmelerde süreç uzun sürerken komisyon 4 kez toplanmıştı. Milyonların takip ettiği toplantılar genelde 3 veya 4 kez yapılıyor. Anlaşma durumuna bağlı olarak 2. toplantıda da sonuç çıkabilirken 4. toplantıya da uzayabiliyor. 2025 yılı zammı hesaplaması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. kez toplanmıştı. Bu yıl ise komisyon üçüncü kez bu akşam 18.00'de toplanacak.

